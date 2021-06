Tutor Fiorenzuola, diplomate 14 estetiste. Corso per acconciatori da settembre

Nei giorni scorsi, nell’aula magna della sede di Fiorenzuola della scuola di formazione Tutor, le quattordici partecipanti al corso IeFP (Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Emilia Romagna) per operatrici alle cure estetiche, hanno festeggiato il termine del loro percorso di studi ritirando il certificato di qualifica professionale dalle mani del sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi.Il primo cittadino, accompagnato alla cerimonia dall’assessore Franco Brauner, ha affermato, rivolgendosi alle neo diplomate, di come, ora, il futuro è nelle loro mani. “Dopo due anni di formazione è giunto il momento per voi di scegliere se inserirvi nel mondo del lavoro o se proseguire gli studi partecipando ad altri corsi di specializzazione proprio qui a Tutor” ha dichiarato Gandolfi.

La consegna dei certificati, avvenuta in piena sicurezza, si è svolta dopo mesi difficili e pieni di incertezze.“Il lavoro svolto dai docenti, dagli studenti, dai coordinatori e dai tutor dei corsi è stato encomiabile – ha sottolineato, durante la cerimonia, la responsabile di sede Grazia Marchetta -. Si è trattato di un anno ricco di sfide, ma rispetto al 2020, questa volta siamo riusciti a effettuare le ore di stage in contesti lavorativi, step fondamentale nella formazione delle studentesse.”Il corso per operatore alle cure estetiche non verrà replicato il prossimo anno bensì, da settembre, partirà un nuovo ciclo di studi, sempre di 2000 ore, che si concentrerà sull’acconciatura.

“Ci siamo adeguati alle direttive regionali organizzando, a Fiorenzuola, il corso IeFP per operatore dell’acconciatura e a Piacenza quello per operatore dei trattamenti estetici per specializzare ancora di più i giovani partecipanti – ha affermato il direttore di Tutor Mirco Potami presente alla consegna degli attestati insieme al presidente di Tutor Gian Paolo Tosi Ricci Oddi e alla consigliera Ilaria Arlandini -. Il nostro obiettivo è di portare a successo formativo, nell’arco dei due anni, questi ragazzi offrendo una possibilità concreta di introdursi nel mondo del lavoro. Da statistiche recenti l’80% dei corsisti Tutor ha subito trovato un’occupazione dopo il diploma”.Per chi fosse interessato ai nuovi corsi Tutor può mandare una mail a coordinamento@tutorspa.it o chiamare 0523-981080