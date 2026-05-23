Piscina comunale Raffalda, chiusura al pubblico dal 31 maggio fino al 15 settembre

23 Maggio 2026 Redazione FG Attualità
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La piscina comunale Raffalda dovrà rimanere chiusa al pubblico a partire dal 31 maggio fino al 15 settembre per consentire interventi di manutenzione straordinaria. 

Si tratta di lavori strutturali necessari che seguono quelli sugli impianti elettrici già effettuati all’inizio di quest’anno. 

Considerato che la durata di questo secondo intervento è maggiore, si è optato per attendere la fine della stagione invernale (nella quale le piscine coperte sono indispensabili) e iniziare i lavori in concomitanza con l’apertura della stagione estiva al Polisportivo e la relativa apertura della piscina olimpionica esterna.

La chiusura della piscina Raffalda è dunque prevista per il 31 maggio e il giorno immediatamente successivo – 1 giugno – è prevista l’apertura estiva del Polisportivo.

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