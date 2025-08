Esodo estivo, bollino nero dal 2 al 9 agosto. Zilla (Aci Piacenza):”Sinistri in aumento, controllare la vettura”. Anas: sospesi oltre 1300 cantieri – AUDIO

Esodo estivo, questo week end bollino nero sabato 2 agosto al mattino e domenica 3 nel pomeriggio. Le giornate critiche per chi viaggia si protrarranno fino al 9 agosto. Come organizzarsi prima di partire e durante il viaggio abbiamo chiesto consigli al Direttore di Aci Piacenza il Dottor Stefano Zilla.

Intervista con il Direttore di Aci Piacenza Dr. Stefano Zilla

Esodo estivo i consigli di Aci Piacenza

“Quando si affrontano questi viaggi la cosa più importante è programmare per tempo il viaggio – spiega il Direttore di Aci Piacenza Stefano Zilla – quindi dedicare attenzione alla programmazione prima e poi portare durante il percorso alcune attenzioni particolari che ci aiutano ad affrontare in maniera più piacevole la nostra esperienza”

Esodo estivo, cosa fare prima della partenza

“Prima della partenza, banale dirlo ma necessario, è la manutenzione dell’automobille, quindi controllare i liquidi del motore, l’efficienza dei freni, gli pneumatici”.

Esodo estivo i dati del 2024

“A me piace porre l’attenzione su una circostanza, neanche a farlo apposta, sono abbastanza freschi i dati dell’incidentalità stradale del 2024 e non sono dati belli, nel senso che abbiamo registrato un aumento dei sinistri rispetto al 2023 con un aumento dei feriti, per cui porre attenzione a queste cose che possono sembrare scontate è invece sempre più necessario, quindi prima del viaggio la manutenzione dell’automobili è la prima cosa”

Esodo estivo come organizzarsi durante il viaggio

“Per il viaggio possiamo far riferimento alle cause maggiori di incidentalità stradale, quindi concentrarci innanzitutto rispettando sempre i limiti di velocità, altro consiglio allacciare le cinture di sicurezza, ormai davanti le allacciano quasi tutti ma dietro mi accorgo anche soltanto guardando i vari automobilisti, che non è un’abitudine nostra quella di allacciare le cinture di sicurezza posteriori nonostante sia obbligatorio, non va poi dimenticato che salvano la vita”.

Preservare l’aspetto fisico

“Un’altra cosa fondamentale per i viaggi di una certa importanza sono le pause ogni due ore, per dieci minuti, un quarto d’ora si fa una pausa fondamentale proprio per evitare che la stanchezza e il colpo di sonno che diventini killer dei viaggi lunghi.

Esodo estivo, viaggiare sicuri con la tessera Aci

“Componente del nostro viaggio sicuro è la tessera ACI, la tessera dell’Automobile Club d’Italia, ci dà tante tranquillità durante il viaggio e non solo durante ma visto che parliamo di viaggi, durante il viaggio è un assistente continuo alla nostra tranquillità e sicurezza, ci dà assistenza stradale, la possibilità di continuare nel caso di incidenti o di guasto del veicolo, di continuare il viaggio con una certa serenità rimborsandoci le spese d’albergo, le spese del taxi, del treno, quindi ci accompagna in maniera silenziosa ma sempre presente”

Tessare Aci anche nela quotidianità

“La tessera dell’Ace ci accompagna nel viaggio come dicevamo ma è sempre presente nella nostra vita perché Aci offre ai suoi associati dei servizi importanti nella vita di tutti i giorni, basti pensare ads esempio all’assistenza medica o nel caso di piccoli guasti idraulici in casa oppure il fabbro, è una fedele amica”.

Dove fare la tessera ACI

“La tessera si può fare anche sul sito dell’Automobile Club Piacenza o recarsi nelle nostre delegazioni presenti in tutta la provincia o ia Piacenza nella sede di Via Maculani”.

Il comunicato di ANAS

L’esodo estivo entra nel vivo. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas per questo weekend si attendono 13 milioni e 155mila spostamenti di autoveicoli.

Nell’intero mese di luglio si sono registrati 234,7 milioni di spostamenti di autoveicoli sull’intera rete stradale e autostradale Anas (Società del Gruppo FS).

La mattinata più critica sarà quella di domani, sabato 2 agosto, quando Viabilità Italia prevede bollino nero con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di stato. Oggi pomeriggio e domenica 3 agosto è invece previsto bollino rosso. Nel pomeriggio e nella serata di domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve.

In vista del grande aumento dei flussi Anasha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.

“Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio AndreaGemme – Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1348 cantieri, circa l’81% di quelli attivi (1672). Per agevolare i flussi di traffico già dal 1° luglio sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili pari a circa 680 km di strada. In base al nostro piano esodo sono operativi 2.500 addetti con il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete e intervenire subito in caso di emergenza. Con il MIT e le Forze dell’Ordine da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini. Con il nostro lavoro – sottolinea l’Ad Gemme – vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene con la raccomandazione per tutti di avere sempre comportamenti corretti al volante come ricordiamo nella nostra campagna ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare’”.

In vista dell’incremento dei flussi di traffico verso la Capitale per il Giubileo dei Giovani 2025, il più grande appuntamento dell’Anno Santo iniziato lo scorso 28 luglio e in programma fino al 3 agosto, cheprevedeun’ampia partecipazione di ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo, Anas ha intensificato i servizi di sorveglianza e pronto intervento sulle tratte stradali e autostradali di competenza interessate dall’evento. Nei giorni 1, 2 e 3 agosto la società potenzierà i presìdi operativi lungo le autostrade del Grande Raccordo Anulare e della A91 “Roma-Fiumicino”, in corrispondenza della Fiera di Roma, dove sono alloggiati circa 25mila giovani, e delle diramazioni verso le aree di sosta degli autobus identificate dal Comune di Roma all’interno dell’area urbana.

I PMV-pannelli a Messaggio Variabile del Grande Raccordo Anulare saranno aggiornati con le indicazioni per facilitare il percorso degli autobus.

L’obiettivo è agevolare anche il traffico turistico che nell’area romana potrebbe sovrapporsi al flusso dei pellegrini.

Gli itinerari interessati saranno in direzione sud le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le Autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la statale 148 Pontina nel Lazio,arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la statale 45 di Val Trebbia in Liguria, la statale 26 della Valle D’Aosta e la statale 309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 di Alemagna in Veneto.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi, venerdì 1° agosto, dalle 16.00 alle 22.00, domani, sabato 2 agosto, dalle 8.00 alle 22.00 e domenica 3 agosto dalle 7.00 alle 22.00.

La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.

Esodo estivo, come tenersi aggiornati

Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate ( Facebook.com/stradeanas e gli account X @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2025.



Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

– VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai ;

– APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”;

– CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;



– Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.



– Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.

Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale).



Anas ricorda le campagne di prevenzione per la sicurezza stradale “Quando guidi, Guida e Basta”, per il rischio incendi “La strada non è un posacenere”.

