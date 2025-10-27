“Dammi i soldi oppure svelo la nostra relazione”, donna 39enne arrestata per estorsione e rapina

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Piacenza hanno arrestato una donna di 39 anni, nigeriana, residente in provincia di Cremona, coniugata e barista. L’arresto è stato eseguito in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza. La donna dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di estorsione e rapina.

La condanna è stata emessa a seguito di un grave episodio di estorsione e rapina avvenuto a Castelvetro Piacentino (PC) il 21 dicembre 2024, ricostruito dai carabinieri. In quell’occasione, la donna, insieme a un complice, poi identificato, aveva tentato di estorcere ad un connazionale la somma di 500 euro minacciando di rivelare alla sua famiglia la loro relazione intrattenuta per poco tempo. Durante un incontro, la stessa gli sottraeva i vestiti e le chiavi della macchina costringendo la vittima a prelevare 100 euro per la restituzione degli oggetti sottrattigli.

L’operazione dell’ arresto, avvenuta il 25 ottobre 2025, ha visto il coinvolgimento anche del personale della Compagnia Carabinieri di Casalmaggiore (CR), che ha collaborato con il Nucleo Investigativo di Piacenza per assicurare l’arresto della donna e il suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e il coinvolgimento del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro per gli accertamenti di competenze all’interno del bar ove la 39anni lavorava come barista.

