Controlli straordinari nelle zone della movida, sequestrati 200 grammi di droga e armi, sanzioni per oltre 4 mila – FOTO

In data 25 ottobre u.s., la Questura di Piacenza, con apposita ordinanza del Questore, ha attuato un servizio straordinario di controllo del territorio di alto impatto in materia di sicurezza urbana, in particolare sulle irregolarità che possono riscontrarsi nell’ambito dell’esercizio delle attività commerciali, prevenzione e repressione dei reati predatori e contrasto al grave fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti nelle zone della movida piacentina.

I controlli

In particolare, personale della Questura di Piacenza (Squadra Mobile, Squadra Volante, Polizia Amministrativa), congiuntamente con il Comando Provinciale dei Carabinieri, con la Guardia di Finanza, in ausilio con il cane antidroga, e personale della Polizia Locale, per un totale di 14 pattuglie impiegate, hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona di Corso Vittorio Emanuele, Piazza Cavalli, Piazza Duomo e via Chiapponi identificando 63 avventori di cui 24 positivi in banca dati SDI per precedenti di Polizia.

Sanzioni

Sono state elevate 8 sanzioni amministrative per un totale di 4000 euro, in particolare più locali commerciali sono stati sanzionati per aver effettuato musica in assenza di comunicazione per eventi e una discoteca è stata e sanzionata per mancata presenza del prescritto apparato per la variazione del tasso alcolemico, come da licenza.

Per una personaè scattata la sanzione ex. Art 75 per detenzione e uso personale di sostanza stupefacenti.

Droga sequestrata

L’attività di controlli straordinari posti in essere ha consentito di rinvenire nei pressi del Pubblico Passeggio e via Chiapponi un totale di 200 grammi di stupefacente del tipo hashish, (gran parte trovati nascosti in un’impalcatura e dentro la canna di una bici), 200 ml di Codeina, un coltello e un manganello telescopico. È stato al momento denunciato un minorenne per spaccio di sostanze stupefacenti, sono in corso indagini per risalire agli altri spacciatori.

Proseguiranno anche successivamente i controlli straordinari al fine di prevenire la formazione di sacche di illegalità nel territorio.

