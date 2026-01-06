Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 11 gennaio 2026

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 11 gennaio 2026 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Martedì 6 gennaio

Natale a Piacenza: Motobefana: parata di moto per la città con distribuzione di dolci ai bambini.

Natale a Fiorenzuola: discesa della Befana.

Alle 15.30 a Bobbio, Largo Rio Grande e Piazza Duomo, Arriva la Befana. Alle 18 estrazione dei biglietti della lotteria.

A Travo, cantine del Castello alle ore 15 estrazione della lotteria benefica.

Alle 15.30 a Gossolengo all’oratorio: Super tombola della befana.

Giovedì 8 gennaio

Pino e gli Anticorpi fanno un omaggio all’avanspettacolo con “Zeitgeist” l’8 gennaio alle ore 21 al Teatro President.

Sabato 10 gennaio

Max Lazzarin rende omaggio a Paolo Conte il 10 gennaio al Teatro Duse di Cortemaggiore.

Settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026

Mercoledì 31 dicembre

Natale a Piacenza: alle 18 al Teatro Municipale concerto con l’Orchestra Farnesiana e il Coro del Teatro Municipale di Piacenza. Direttore Matteo Beltrami. Musiche di Verdi, Mascagni, Offenbach, Rossini, Lehàr e Fauré.

Capodanno al Castello di Rivalta dalle ore 18.00.

Alla palestra di Perino: Diamo il benvenuto al 2026.

Domenica 4 gennaio

Mostra di presepi 2025 – X Edizione, la premiazione finale a Ottone alla Chiesa di San Rocco.

Torneo di burraco alle ore 14.30 a Bobbio, auditorium Philippe Daverio.

Natale a Coli – La magia delle feste tra luci, musica e tradizione: polentata dalle ore 12.30.

Settimana dal 22 dicembre al 28 dicembre

Mercoledì 24 dicembre

Christmas Music Truck 2025 a Piacenza.

Il Natale in Alta Val Tidone prosegue oggi come da tradizione a Pecorara. Nel pomeriggio accanto ai banchi del mercatino si potrà vivere l’atmosfera della festa con uno spettacolo di giocoleria e l’arrivo di Babbo Natale.

Venerdì 26 dicembre

Galleria Alberoni, iniziative natalizie.

Sabato 27 dicembre

I cori della valle a Rivergaro.

Alle ore 21 al Teatro President in scena, per la Rassegna dialettale o, La cumpagnia dal Mulein che presenta “La fiastra ballareina!”.

Domenica 28 dicembre

Galleria Alberoni, iniziative natalizie.

Teatro Municipale di Piacenza in scena “La bella addormentata”.

Appuntamenti, festival e stagioni teatrali

Natale a Piacenza fino al 6 gennaio.

Natale a Fiorenzuola, tanti appuntamenti fino al 6 gennaio 2026.

“Piacenza e i suoi cavalli”, mostra di Natale della Banca di Piacenza fino al 18 gennaio.

Maratona di Telethon contro le malattie rare, donazioni a Piacenza fino al 6 gennaio 2026.

Spazio Rosso Tiziano: aperta fino al 30 dicembre la mostra “Wunderkirche. La chiesa delle meraviglie”

Ventesima edizione di “Piacenza On Ice” fino al 18 gennaio 2026.

Natale ad Arte, fino al 6 gennaio 2026 a Piacenza.

Il Natale a Grazzano Visconti fino al 6 gennaio 2026.

“Rido Sogno e Volo”, rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo a Piacenza fino al 29 marzo 2026.

Celebrazioni per il quarto centenario di fondazione della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli fino a marzo 2026.

Stagione teatrale 2025/26 del Teatro Duse di Cortemaggiore.

