Eventi e appuntamenti a Piacenza e dintorni fino al 4 febbraio 2024

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino al 4 febbraio 2024 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Mercoledì 31 gennaio

Una riflessione sull’amore da parte di un gruppo di ragazze e ragazzi, tra esperienze di vita e intelligenze artificiali. Ce la propone attraverso i linguaggi del teatro la classe 3E Scientifico del Liceo “Gioia” di Piacenza che mercoledì 31 gennaio alle ore 20.30 al Teatro Gioia sarà protagonista di “Cyber Love”, restituzione finale di un laboratorio teatrale intensivo di Teatro Gioco Vita condotto da Nicola Cavallari.

La “Rassegna degli studenti” del Conservatorio Nicolini al via con Beethoven e Porter il 31 gennaio alle ore 18.

Venerdì 2 febbraio

Continuano gli appuntamenti organizzati dalla Lega piacentina nell’ambito del ciclo di incontri “Esercizi per un pensiero libero”. Venerdì 2 febbraio l’ospite sarà Marcello Foa, giornalista, docente ed ex Presidente della Rai. L’incontro si terrà alle ore 21 presso la Casa delle Associazioni in via Musso 3/5 a Piacenza e sarà ad ingresso libero.

Sabato 3 febbraio

Sabato 3 febbraio gli Amici della Lirica presentano alle ore 17, alla sede di via Mazzini a Piacenza, “MIGNON ATTRAVERSO LA STORIA”.

Carnevale 2024 dell’Unione Valnure Valchero a Podenzano alle ore 14.30 in Piazza Ghisoni.

Al via le finali del Concorso “Chicco Bettinardi” 2024, il 3 febbraio con la sezione “Solisti” alle 21.30 al Milestone.

Il Centro di Lettura riprende le mostre all’interno dello spazio espositivo permanente presso la

Biblioteca di Rivergaro. Il 3 febbraio verrà inaugurata la prima edizione dell’anno per il ciclo “Percorsi Diversi”.

Domenica 4 febbraio

Carnevale 2024 dell’Unione Valnure Valchero a Vigolzone (14.30) Piazza Serena e Via Roma.

Appuntamenti

XNL Arte, le attività del 2024.

Fino al mese di giugno 2024, sono aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna, sia la salita alla cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Mostre

XNL Arte, prorogata al 28 gennaio della mostra Sul Guardare Atto 1 / Massimo Grimaldi.

“I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina”, tele del Settecento di Ilario Mercanti in mostra fino al 7 aprile 2024 Cappella Ducale di Palazzo Farnese.

“Marcovaldo, un racconto per immagini”, mostra aperta fino al 27 gennaio alla Biblioteca Passerini Landi.

Boom, Piacenza dal 1950 al 1960 raccontata da documenti e fotografie d’epoca dell’archivio storico di Bruno del Papa. La mostra rimane aperta fino al 24 febbraio 2024 all’Archivio di Stato, Palazzo Farnese (Piazza Cittadella 29 Piacenza).

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

14° edizione della stagione del Teatro Trieste 34 di Piacenza fino al 9 dicembre 2023.

Teatro Danza 2024.

RIDO SOGNO E VOLO, 5° Edizione della Rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo Piacenza. Spettacoli fino al 5 aprile 2024 al Teatro Manicomics.

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale fino al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale fino al 13 aprile 2024.

Stagione Teatro Duse di Cortemaggiore fino al 17 febbraio 2024.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà”.