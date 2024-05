Eventi e appuntamenti a Piacenza e dintorni fino al 12 maggio 2024

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 12 maggio 2024 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 06 maggio

Alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Corrado Sforza Fogliani), Paolo Del Debbio sarà ospite dell’Associazione culturale Luigi Einaudi e della Banca di Piacenza per la presentazione del libro “Le 10 cose che ho imparato dalla vita” (Edizione Piemme).

Alle ore 17: Gruppo di lettura presso la biblioteca Besurica.

Martedì 07 maggio

Alle ore 17.30 Umberto Fava presenta il suo libro a Piacenza alla sede della Famiglia Piasinteina.

Mercoledì 08 maggio

Giovedì 09 maggio

Alle 17 è in programma l’inaugurazione della mostra fotografica “Femmes, 30 scatti per raccontare le nostre Donne”. L’evento si tiene all’interno della casa residenza per anziani Vittorio Emanuele II.

Alle ore 18, presentazione del volume “L’arte nelle istituzioni” presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese.

Venerdì 10 maggio

Campionato di Scacchi al PalabancaEventi.

Alle ore 16 alla Biblioteca Passerini Landi: Incontro con il Prof. Giuseppe Dossena sulla vicenda esistenziale e intellettuale di Seneca.

Sabato 11 maggio

“I Frutti del Castello – Speciale giardini”, l’edizione 2024 al Castello di Paderna (Pontenure).

Interno Verde: Festival che eccezionalmente apre al pubblico i più suggestivi e curiosi giardini di Piacenza.

Torna l’appuntamento con “I Sabati della comunicazione” promosso dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Picenza-Bobbio. Dalle ore 9.30 alle 12 a Piacenza nella Sala delle Colonne della Curia vescovile in piazza Duomo, 33 è in programma una mattinata dedicata all’intelligenza artificiale.

Allo Spazio Rosso Tiziano è visitabile la mostra VISIONARY di Carla Piazza fino al 28 maggio. Inaugurazione sabato 11 maggio alle ore 17.30.

Campionato di Scacchi al PalabancaEventi.

Alle ore 17 presso la sede della Famiglia Piasinteina, in via X Giugno 3 a Piacenza, l’attrice

e autrice Chiara Tambani porterà in scena lo spettacolo teatrale Semplicemente Peppina, dedicato a

Giuseppina Strepponi (1815-1897), famosa cantante d’opera nonché moglie, confidente e consigliera di

Giuseppe Verdi.

Alle ore 16 al Museo di Storia Naturale, Via Scalabrini, 107, laboratori per bambini.

Domenica 12 maggio

“I Frutti del Castello – Speciale giardini”, l’edizione 2024 al Castello di Paderna (Pontenure).

Campionato di Scacchi al PalabancaEventi.

Alle ore 17, Allegro con Brio alla Sala dei Teatini (Ex Chiesa San Vincenzo), Via Scalabrini, 9.

Alle ore 17.30, a Palazzo Anguissola, Via Pietro Giordani, 2: Baf, Bibiena Art Festival.

Appuntamenti

XNL Arte, le attività del 2024.

Musiche Nuove a Piacenza eventi fino al 13 settembre 2024.

Fino al mese di giugno 2024, sono aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna, sia la salita alla cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Ciclo di esposizioni Sul Guardare a XNL Arte, visite guidate fino al 30 giugno.

Luna Park a Piacenza fino al 2 giugno 2024.

“Val Tidone Lentamente” 2024.

Arte e Natura, fino al 12 maggio il Garden Verde Fiori di San Giorgio Piacentino propone una serie di iniziative. Inaugurazione alle ore 15.

Il Centro di Lettura di Rivergaro propone per il ciclo “Percorsi Diversi” l’artista Donatella Borsotti. Mostra in Biblioteca a Rivergaro aperta fino al 18 maggio.

Rassegna dell’Asparago Piacentino 2024, l’ortaggio primaverile protagonista nei ristoranti della provincia fino al 16 maggio.

Mostre

Sezione Arte di XNL Piacenza, due nuovi capitoli del ciclo espositivo Sul Guardare. Le mostre rimarranno aperte al pubblico fino al 30 giugno.

Rimane aperta al pubblico sino a lunedì 13 maggio, la mostra “Dopo 13 anni sono tornati… in formato ridotto!”, dedicata ai dinosauri e allestita presso la sede del Museo di Storia Naturale in via Scalabrini 107. (foto di copertina).

Castell’Arquato celebra Gianfranco Asveri con una mostra personale a Palazzo del Podestà. La mostra rimane aperta fino al 12 maggio 2024.

La mostra “Contemporanea. L’arte di oggi al Gioia”, è visitabile presso il liceo Gioia fino al 21 giugno.

Allo Spazio Rosso Tiziano è visitabile la mostra VISIONARY di Carla Piazza fino al 28 maggio.

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

“Teatro e Oltre”, spettacoli sul palco del San Matteo fino al 9 giugno 2024.

Teatro Danza 2024.

Al Teatro Duse di Cortemaggiore “oMaggio al teatro”.

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale fino al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale fino al 13 aprile 2024.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà”.