La Coppa Piacentina Dop viene celebrata a Carpaneto Piacentino da venerdì 30 agosto a lunedì 2 settembre 2019 in occasione della 63^ edizione della Festa della Coppa Piacentina Dop.

Enogastronomia, degustazioni, danze e musica nelle piazze del paese con ingresso libero. Inoltre non mancheranno: eventi sportivi, mostre, luna park e un ricco programma di proposte.

Festa della Coppa Piacentina Dop a Carpaneto, il programma

VENERDI’ 30 AGOSTO 2019



ore 19:30 Apertura stand gastronomici.

ore 20:30 Mercatini e Shopping sotto le Stelle in Via Marconi, Piazza XX Settembre, Viale Vittoria, Via Vittorio Veneto, Via Battisti.

ore 20:30 Piazza Oliveti, RADUNO ABARTH CLUB PIACENZA.

ore 21:30 In Piazza Oliveti BALLI COUNTRY con ‘Tigers Conutry Club Piacenza’ in collaborazione con Bar Osteria Croce Bianca.



SABATO 31 AGOSTO 2019



ore 15:00 BICICLETTATA PER FAMIGLIE in collaborazione con il Team Perini Bike.

ore 19:00 Apertura stand LA VIA DELLA COPPA con degustazione vini e salumi.

E Music show anni ’80 con Joseph Villa.

ore 21:30 In Piazza Oliveti SILENT DISCO Vol.V in collaborazione con The Field (noleggio cuffie a pagamento).

ore 21:30 in Piazza Scotti da Vigoleno Serata danzante con l’Orchestra Franco Bagutti.



DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019



ore 7:30 27^ CAMMINATA DELLE TRE VALLI organizzata dal Gruppo marciatori di Carpaneto con partenza dal Palazzetto dello Sport in Via San Lazzaro.

ore 8:00 Fiera delle Bancarelle e del mercato domenicale.

ore 8:00 Via Rapacioli, 21° BAZARINO, mercatino dell’usato dei ragazzi.

ore 9:00 Apertura stand gastronomico VIA DELLA COPPA con degustazione di vini e salumi.

ore 9:45 Inaugurazione della 63^ FESTA DELLA COPPA PIACENTINA DOP con la presenza del GRUPPO FOLKLORISTICO Musicale LA COPPA di Carpaneto.

Ore 10:00 in Piazza Scotti da Vigoleno SPORT APERTO esibizioni sportive aperte a tutti e offerte da Performance Carpaneto.

ore 11:00 Assegnazione riconoscimenti in Municipio ai protagonisti della salumeria piacentina a cura del Consorzio Salumi Tipici piacentini.

ore 15:00 in Piazza Scotti da Vigoleno SPORT APERTO esibizioni sportive aperte a tutti e offerte da Performance Carpaneto.

ore 16.00 da piazza XX Settembre e lungo le vie del paese BANDE IN FESTA esibizioni del Gruppo Folkloristico La Coppa e del Gruppo Bandistico.Monticellese di Monticelli d’Ongina

ore 18:00 in Piazza Scotti da Vigoleno BABY DANCE per bambini a cura di Danza insieme di Carpaneto.

ore 19:00 Aperitivo allo stand VIA DELLA COPPA con la musica di BURGAZZI PAPA’S BAND.

ore 21:30 In Piazza Scotti da Vigoleno, Serata danzante con l’orchestra RINGO.

ore 21:30 In Piazza Oliveti, KARAOKE e animazione con ZANZA in collaborazione con Bar Osteria Croce Bianca.



LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2019



ore 21:00 In Piazza Scotti da Vigoleno, GRANDE TOMBOLA DELLA COPPA, presenta Joseph Villa.

ore 21:30 In Piazza Oliveti, musica dal vivo con BEOLA BLUE BAND in collaborazione con Bar Osteria La Croce Bianca.

ore 23:30 Gran Finale con FUOCHI D’ARTIFICIO.



Sabato e Domenica in Piazza XX Settembre



Percorso gastronomico: Piacendo, la Via della Coppa e degli altri DOP Piacentini. Gli stand presenteranno, oltre alla Coppa protagonista indiscussa della festa, anche gli altri due DOP piacentini, Salame e Pancetta. Inoltre accompagneranno il tutto le migliori cantine della Provincia con i vini D.O.C. Colli Piacentini, primo fra tutti il Gutturnio.

Concorso a premi: Pesa la Coppa e Vinci.

Panino alla Coppa Piacentina DOP senza glutine



Dal venerdì al lunedì



43^ Mostra dei Pittori di Carpaneto nel cortile del palazzo Municipale.

36^ Mostra Fotografica della Coppa nella sala Consiliare del Palazzo Municipale.

Gioco della Coppa in Viale Vittoria.

