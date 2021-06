“Festa in un locale alle porte della città, tantissimi giovani ammassati e senza mascherina”. Sarebbe accaduto alle porte di Piacenza, nei pressi di una discoteca. La segnalazione arriva da un lettore che a tal proposito mostra anche una fotografia.

I fatti sarebbero accaduti ieri notte, domenica 27 giugno, in una discoteca alle porte della città. “E’ andata in scena una serata in discoteca con tanto di vocalist, dj, fuochi d’artificio, e tantissimi ragazzini, tra l’altro minorenni, tutti senza mascherina che ballavano ammassati. La cosa ancora più sconcertante, è che tutto ciò è successo a Piacenza, una citta duramente colpita dalla Pandemia Covid 19. Come è possibile che nessuno intervenga per interrompere tutto ciò?”.