Nel paese delle meraviglie, prosegue la stagione estiva al Teatro Carbonetti il 2 luglio

Venerdì 2 luglio alle ore 21.30 prosegue la stagione estiva del Teatro Carbonetti di Broni con “NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”. Uno spettacolo di e con Melania Giglio, per la regia di Marco Carniti. Produzione MenteComica.

Non è certo la prima volta che accade. Era già successo ad Alice, molto tempo prima. Ma tant’è: accade di nuovo. Mela viene scaraventata dal mondo reale dritta dritta nel Paese delle Meraviglie. Non sa bene come sia avvenuto, come abbia fatto a cascare nella tana del Bianconiglio. Tuttavia ora si ritrova stupita ad esplorare questo nuovo e folle mondo con curiosità e divertimento. Nel Paese delle

Meraviglie non ci sono regole, o meglio: le leggi sono completamente nuove e spiazzanti.

Mela possiede un’unica guida per esplorare un universo completamente sconosciuto: le voci che affollano questo mondo fantastico e che l’aiuteranno a riscoprire che cosa sono la gioia, la passione, il divertimento, la follia, il desiderio. Piano pano, Mela comincia a ricordare se stessa, a ricostruire la propria identità, sentendosi a volte gigantesca, a volte piccolissima. Alla fine del suo viaggio fantastico ricorderà anche il motivo per cui era stata scaraventata in questa enorme scatola magica e con un inatteso colpo di scena svelerà il mistero della sua presenza in questo e nell’altro mondo.

LO SPETTACOLO

La scena è occupata interamente da un enorme abito-scenografia realizzato da Fabiana Di Marco. Questo originale e caleidoscopico abito ci condurrà in uno strano, fantastico mondo delle meraviglie. Le canzoni dello spettacolo saranno tutte rigorosamente eseguite dal vivo

