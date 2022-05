Sabato 7 e domenica 8 maggio è in programma la Fiera di Castelnuovo Bocca d’Adda 2022. Nei due giorni immersi in provincia di Lodi si potranno trovare stand gastronomici, giochi per grandi e piccoli, laboratori e spazi dedicati alla cultura.

Inoltre sabato alle ore 22 D.J. Set. Domenica: bancarelle, espositori e hobbisti, assaggi di prodotti ovini e alle 21 spettacolo teatrale sotto le stelle.

Fiera di Castelnuovo Bocca d’Adda 2022, il 7 e 8 maggio in provincia di Lodi