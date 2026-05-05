Concorso letterario Giana Anguissola, al Carmine le premiazioni per le scuole superiori

Domani, mercoledì 6 maggio, nella cornice della ex chiesa del Carmine, dalle 9.30 alle 12 si terrà la premiazione del concorso letterario “Giana Anguissola” dedicato alle scuole secondarie di 2° grado, promosso dal Comune di Piacenza e dalla Biblioteca Passerini Landi in collaborazione con la cooperativa Equilibri, i cui referenti Eros Miari e Gabriela Zucchini condurranno l’evento.

Ospite d’onore della mattinata, lo scrittore Marco Erba, docente di Lettere in un liceo della provincia milanese, autore di numerosi titoli che raccontano il mondo degli adolescenti e collaboratore di “Avvenire”, dove cura una rubrica dedicata ai temi della scuola e dell’educazione. Tra i suoi lavori più conosciuti, “Fra me e te”, edito nel 2016 da Rizzoli, insignito del Premio Galdus e del Premio Città di Cuneo, ma anche il più recente “Il male che hai dentro”, pubblicato sempre per Rizzoli nel 2024 e vincitore del Premio Libro Aperto. Con la stessa casa editrice aveva firmato nel “Quando mi riconoscerai” e “Città d’argento” (Premio “Il gigante delle Langhe”) e ha curato, nel 2020, “Ci baciamo a settembre”, raccolta di racconti scritti dagli studenti durante il lockdown. Nel 2025, con lo storico Mauro Raimondi, ha scritto a quattro mani “Amore nero”, sul neofascismo.

Sarà proprio Marco Erba, insieme all’assessore alla Cultura Christian Fiazza e a Riccardo Kufferle, figlio di Giana Anguissola, a consegnare ai giovani vincitori il Premio Letterario che porta il nome della scrittrice, quest’anno ispirato al tema “Le parole per dirlo” per le tre sezioni prosa, poesia e video.

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