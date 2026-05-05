Un’arena nel nome di Maurizio Moia, allo Sporting Club Quarto vince la passione

Inaugurate due targhe al limitare del campo da pallavolo. Il 1° Memorial intitolato al fondatore del Piace Volley ha visto protagoniste le formazioni Under 13 e Under 14 in una giornata di sport.

Il sorriso di Maurizio Moia da oggi ha una nuova casa, o meglio, un’arena che ne porterà per sempre il nome. In un’atmosfera carica di emozione e spirito sportivo, lo Sporting Club Quarto ha ufficialmente intitolato il proprio campo da pallavolo al fondatore del Piace Volley, l’uomo che con la sua determinazione ha saputo trasformare un piccolo sogno in una realtà che oggi conta oltre 300 tesserati.

I soci del club, rappresentati dalla Presidente Arianna Burzoni, hanno voluto onorare la memoria di Moia apponendo due targhe celebrative ai bordi del campo. Un gesto che non è rimasto solo un atto formale, ma si è trasformato in una festa del volley grazie all’iniziativa del figlio Emanuele, che ha organizzato per l’occasione il 1° Memorial Maurizio Moia. Sotto rete sono scese tutte le squadre della categoria Under 13 e Under 14 del Piace Volley, impegnate in un torneo amichevole dove il risultato finale è passato in secondo piano rispetto alla voglia di divertirsi, proprio come avrebbe voluto Maurizio.

Il ricordo delle autorità e degli amici. Le celebrazioni hanno visto la partecipazione di figure chiave dello sport e delle istituzioni locali. Arianna Burzoni ha ricordato Maurizio con affetto, sottolineando quella passione e quel divertimento contagioso che riusciva a trasmettere a chiunque incontrasse. Un concetto ripreso dall’Assessore allo Sport Mario Dadati, che ha evidenziato la determinazione di Moia nel perseguire i propri obiettivi per il bene dei giovani atleti.

Particolarmente toccante l’intervento di Marco Bergonzi (FIPAV), che ha ripercorso la storia del sodalizio biancorosso: «Conosco Maurizio e il Piace Volley fin dalla nascita nel 2008. Essere qui oggi come amico è un onore. Maurizio è partito con soli 7 ragazzi e vederne oggi più di 300 è la testimonianza di quanto abbia seminato bene».

Le parole di Grazia Giannini. A chiudere gli interventi è stata Grazia Giannini, moglie di Maurizio e attuale presidente della società, che ha rivolto un saluto commosso ai presenti: «Guardare quella targa oggi non è solo un momento di ricordo, ma è come sentire Maurizio ancora qui a bordo campo, con il suo solito sorriso e la sua instancabile voglia di fare. Un grazie immenso allo Sporting Club Quarto. La presenza delle istituzioni e di così tante atlete è il segno tangibile di quanto Maurizio abbia seminato nel tessuto sportivo di Piacenza».

La mattinata si è conclusa con un gesto simbolico e profondo: la consegna della maglietta celebrativa dell’evento agli ospiti e a tutte le atlete presenti. Un piccolo segno di riconoscimento per una giornata speciale che ha dimostrato come la pallavolo, per la famiglia Moia e per tutto il Piace Volley, rimanga prima di tutto un’occasione di incontro, amicizia e crescita. Il Piace Volley prosegue infatti il proprio cammino nel segno del suo fondatore, mantenendone vivi lo spirito, i valori e la visione educativa.

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