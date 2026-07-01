Fiera di Sant’Antonino, 250 bancarelle: bus navetta gratuiti ogni dieci minuti e ordinanza anti vetro. Le modifiche alla viabilità

Saranno 250 – di cui 33 dedicate ai prodotti alimentari – le bancarelle che animeranno l’edizione 2026 della Fiera di Sant’Antonino: 176 si snoderanno lungo il Pubblico Passeggio, 32 saranno collocate in viale Palmerio, 17 in piazzale Genova, 19 si posizioneranno in corso Vittorio Emanuele e 6 in via Alberici.

Si svolgerà come di consueto, senza variazioni, anche il mercato settimanale di piazza Cavalli e piazza Duomo.

I bus navetta gratuiti

Per favorire al massimo l’accessibilità alla manifestazione, sono confermate grazie alla collaborazione con Seta e Tempi Agenzia le due linee di bus navetta gratuiti che dalle 7 alle 23, con frequenza ogni 10 minuti e in via continuativa, collegheranno con tragitti di andata e ritorno la tratta dalla Galleana al Cheope e la zona della Farnesiana a viale Patrioti. Per entrambi è prevista la possibilità di salire e scendere, a richiesta, lungo il percorso: il primo, con partenza dal parcheggio dello stadio Garilli, procederà lungo viale Martiri della Resistenza, via Boselli e via Manfredi per poi raggiungere il parcheggio di via IV Novembre, effettuando il ritorno attraverso via Nasolini, via Damiani e via Martiri della Resistenza, per tornare nuovamente allo stadio; il secondo, con partenza dal parcheggio di via Caduti sul Lavoro percorrerà via Falconi, via Millo, via Farnesiana e viale Patrioti, con inversione di marcia in piazzale Roma per ritornare lungo viale Patrioti, via Farnesiana, via Millo, via Falconi, via Marinai d’Italia, via Vittime di Strà, via Rio Farnese, via Divisione Partigiana Piacenza, via Mazzoni e via Caduti sul Lavoro.

Come cambia la viabilità

In vista dell’appuntamento con la fiera di Sant’Antonino, per consentirne l’allestimento e lo svolgimento in sicurezza si rendono come sempre necessarie alcune modifiche alla viabilità ordinaria (comportando deviazioni, evidenziate sul portale www.setaweb.it, anche per il trasporto pubblico locale).

Da giovedì

Già giovedì 2 luglio, dalle 10 alle 12.30 sarà vietato parcheggiare in due stalli di sosta all’altezza del civico 3 di via Palmerio, mentre dalle ore 15 di venerdì 3 luglio, sino alle ore 8 di sabato 4, potranno sostare nell’area di parcheggio di via IV Novembre i soli veicoli degli espositori della fiera, per i quali è allestito il punto informativo e dedicato alle operazioni di spunta presso il Palazzetto dello Sport di via Alberici.

Da venerdì

Dalle ore 14 di venerdì 3 luglio, sino alle 4 del mattino di domenica 5, divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in piazzale Libertà (sino al civico 79 di viale Pubblico Passeggio), in via Alberici, in viale Palmerio, nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra viale Palmerio e via Venturini, nonché in piazzale Genova, nel tratto compreso tra la rotatoria all’incrocio con via via XXIV Maggio – via IV Novembre e quella all’altezza del Pubblico Passeggio.

Dalle ore 16 di venerdì 3 luglio, sino alle 4 del mattino di domenica 5, divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Alberici, viale Pubblico Passeggio e piazzale Libertà, mentre dalle 20 di venerdì 3 luglio sino alle 4 del mattino di domenica 5 saranno chiusi al traffico anche viale Palmerio, il tratto di corso Vittorio Emanuele tra viale Palmerio e via Venturini, il tratto di viale Beverora tra via Mirra e viale Palmerio, piazzale Genova (dalla rotatoria di via XXIV Maggio a quella di viale Palmerio) e via Cavaciuti.

Contestualmente, dalle 20 di venerdì 3 luglio alle 4 del mattino di domenica 5, sarà revocato il senso unico di marcia in vicolo Edilizia e nel tratto di via Santa Franca tra vicolo Edilizia e Stradone Farnese, che i soli residenti potranno, pertanto, percorrere eccezionalmente in entrambe le direzioni, con ingresso e uscita da via Santa Franca.

Da sabato

Dalle ore 16 di sabato 4 luglio, sino all’una del mattino di domenica 5, sei posti auto in piazzetta Sant’Ilario saranno riservati ai mezzi a servizio delle manifestazioni in calendario.

Infine, dalle 6 di sabato 4 luglio sino alle 2 del mattino di domenica 5, all’intern della Zpru (Zona di particolare rilevanza urbanistica) sarà vietata la circolazione ai veicoli con massa complessiva massima superiore ai 35 quintali.

La tutela della sicurezza: in vigore in centro storico l’ordinanza “anti vetro”

Tante le realtà che contribuiscono, in sinergia con i diversi Servizi comunali coinvolti, a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento: dalle Forze dell’ordine al presidio sanitario garantito da Croce Rossa (postazione tra Stradone Farnese e Corso Vittorio Emanuele), Croce Bianca (in piazzale Libertà e con squadre itineranti) e Misericordia (tra via IV Novembre e via Alberici), mentre all’eventuale attività del 118 è riservata l’area interna del Palazzetto dello Sport di via Alberici.

In concomitanza con la fiera patronale, dalle 7 alle 24 di sabato 4 luglio, sarà in vigore l’ordinanza che vieta a tutti gli esercizi commerciali – in forma fissa e ambulante – operanti nell’ambito della manifestazione, così come alle attività artigianali di produzione e vendita di alimentari, la somministrazione e la vendita per il consumo diretto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o lattine, da sostituire con contenitori in carta o materiali biodegradabili, comunque non inquinanti. Per tutti i cittadini, analogamente, vale il divieto di consumo in luoghi pubblici di bevande e alimenti in contenitori di vetro o lattine, ammesso solo all’interno degli esercizi, ai tavoli o al bancone, senza possibilità di asporto. Resta ovviamente consentita, invece, la vendita di prodotti conservati in contenitori di vetro, purché non per il consumo sul posto.

Il provvedimento riguarda non solo il percorso della fiera, ma l’intera area del centro storico delimitata da Pubblico Passeggio, viale Palmerio, viale Beverora, via Delle Valli, via Tramello, via Maculani, piazzale Milano, viale Sant’Ambrogio, piazzale Marconi, via La Primogenita e piazzale Roma, includendo i pubblici esercizi collocati lungo le vie di confine.

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