Aveva ferito un uomo con un coccio di vetro a Castel San Giovanni, identificato e denunciato un 30enne

La Polizia Locale di Castel San Giovanni ha identificato il presunto autore della violenta aggressione avvenuta lo scorso 27 giugno. Si tratta di un uomo di 30 anni, originario del Gambia, che dovrà rispondere dell’accusa di lesioni aggravate con arma impropria.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione sarebbe scaturita al termine di una lite. La vittima, un 40enne di origine egiziana, è stata colpita con il coccio di una bottiglia di vetro, utilizzata come arma dopo essere stata infranta.

Determinante per risalire all’identità del presunto aggressore è stato il sistema di videosorveglianza della zona, le cui immagini hanno consentito agli agenti di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare il responsabile.

Restano ancora da chiarire i motivi che hanno portato alla violenta aggressione. Le indagini proseguono per definire tutti i contorni della vicenda.

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