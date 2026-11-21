“Ci sono momenti in cui bisognerebbe fermarsi a riflettere non soltanto su ciò che accade, ma anche sulle parole che vengono pronunciate per raccontarlo. Quello che sta accadendo a Piacenza, con l’annunciato arrivo di Roberto Fiore in concomitanza con la presentazione del libro di Paolo Berizzi, merita una riflessione che va oltre la cronaca e oltre la legittima contrapposizione politica”. Così in una nota Michela Cucchetti, Segretaria del Partito Democratico della città di Piacenza.

LA NOTA DI MICHELA CUCCHETTI

C’è un giornalista, Paolo Berizzi, che da anni svolge il proprio lavoro sotto scorta. Un uomo che ha pagato un prezzo personale altissimo per aver scelto di raccontare e documentare una realtà che qualcuno vorrebbe tenere lontana dagli occhi dell’opinione pubblica. A lui va la nostra solidarietà, ma soprattutto il nostro rispetto.

E poi ci sono parole che non possiamo considerare normali. «Fare piazza pulita», evocare un sistema da abbattere, indicare avversari e giornalisti come parte di qualcosa da eliminare. Non sono semplici espressioni colorite, né il normale linguaggio di una dialettica politica accesa. Sono parole che hanno un peso, che costruiscono un clima, che alimentano contrapposizioni e possono diventare strumenti di intimidazione. Il problema, forse, è proprio questo: ci stiamo abituando.

Ci stiamo abituando a un linguaggio sempre più aggressivo, all’insulto che sostituisce il confronto, alla delegittimazione di chi la pensa diversamente. E soprattutto stiamo assistendo a uno sdoganamento progressivo di questo modo di comunicare, che non riguarda più soltanto alcune frange estreme, ma che troppo spesso trova cittadinanza anche nel dibattito politico e nelle istituzioni.

È una deriva che dovrebbe preoccuparci tutti, al di là delle appartenenze.

Perché la politica può essere aspra, può dividere, può persino essere dura. Ma non può rinunciare al rispetto delle persone, alla responsabilità delle parole, al riconoscimento dell’altro. Quando questo accade, non siamo più davanti a un confronto politico. Siamo davanti a qualcosa che impoverisce la democrazia e ferisce la convivenza civile.

Non abbiamo bisogno di duelli, di provocazioni o di prove di forza. Abbiamo bisogno di più cultura, più consapevolezza, più rispetto. Abbiamo bisogno di una politica che sappia rispondere alle idee con le idee e che non abbia paura della libertà di informazione, del giornalismo d’inchiesta e della memoria storica.

Per questo giovedì 26 novembre saremo idealmente e concretamente accanto a Paolo Berizzi, alla CGIL, all’ANPI e ad Articolo21.

Non per alimentare uno scontro, ma per affermare un principio che dovrebbe essere patrimonio comune: nessuno deve essere intimidito per il proprio lavoro, per le proprie idee o per aver scelto di raccontare la verità.

In queste ore, mentre salutiamo Corrado Augias, vogliamo ricordare una delle sue ultime riflessioni, che oggi suona quasi come un testamento civile:

«La libertà va difesa ogni giorno, da parte di tutti i cittadini che alla libertà tengono». È una responsabilità che riguarda ciascuno di noi. Anche quando sarebbe più comodo tacere, anche quando si pensa che certe parole non ci riguardino direttamente.

Perché la democrazia non si difende soltanto nelle grandi occasioni. Si difende ogni giorno, anche attraverso le parole che scegliamo di usare, quelle che decidiamo di non accettare e quelle davanti alle quali non possiamo permetterci di restare indifferenti.

LA NOTA DELL’ANPI

In vista dell’iniziativa pubblica di giovedì 26 novembre 2026 presso la Camera del Lavoro di Piacenza per la presentazione del volume “Il libro segreto di Forza Nuova”, l’ANPI-Comitato Provinciale di Piacenza esprime piena e convinta solidarietà a Paolo Berizzi, oggetto in queste ore dell’ennesimo tentativo di intimidazione e provocazione da parte del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore.

La posizione dell’ANPI sul presidio e sulla proposta di confronto pubblico

La pretesa di organizzare un presidio concomitante nella nostra città e di lanciare una sfida a un “confronto pubblico” rappresenta un’operazione strumentale e inaccettabile.

Non può esserci alcun dialogo né parità di piano tra chi esercita il diritto-dovere costituzionale di cronaca e d’inchiesta — pagando per questo il prezzo di una vita sotto scorta — e chi guida un’organizzazione neofascista i cui vertici sono stati condannati anche in appello per il violento assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil.

Dopo aver tentato invano di censurare il libro diffidando le librerie dal venderlo, Forza Nuova prova oggi a spostare il terreno sullo scontro di piazza e sulla ricerca di visibilità mediatica.

È una provocazione che respingiamo con fermezza. Piacenza, città Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza, conosce bene il valore della democrazia e non ha bisogno di lezioni da chi si richiama a ideologie condannate dalla storia e dalla Costituzione repubblicana.

Presentazione del libro di Paolo Berizzi il 26 novembre alle 18 al Salone Mandela della Cgil

Come già ribadito dalla nostra Segreteria Nazionale, nessuno si farà intimidire.

L’ANPI sarà in prima fila giovedì 26 novembre alle ore 18:00 al Salone Mandela della Cgil, insieme ad Articolo 21, al sindacato e a tutte le cittadine e i cittadini democratici, per difendere la libertà di stampa, il lavoro e i valori dell’antifascismo.

L’invito dell’ANPI alla cittadinanza

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa all’incontro e a sostenere la diffusione del libro di Paolo Berizzi: perché conoscere, documentare e capire restano i migliori anticorpi contro ogni rigurgito fascista.

Nadia Maffini

Presidente Comitato Provinciale

ANPI Piacenza