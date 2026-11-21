Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori, i carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente ispezionato un ristorante etnico di Piacenza, riscontrando diverse criticità sotto il profilo igienico-sanitario e nella gestione delle procedure di autocontrollo.

Sporco e ragnatele nella cucina e nel deposito alimenti

Nel corso dell’ispezione, i militari hanno rilevato, all’interno della cucina e del deposito alimenti, la presenza di sporco vetusto e formazioni di ragnatele, nonché materiale vario non attinente all’attività di ristorazione, collocato in modo tale da ostacolare le ordinarie operazioni di pulizia e sanificazione dei locali.

Assenza di zanzariere e irregolarità nel lavaggio delle stoviglie

È stata inoltre accertata l’assenza di zanzariere sulle porte esterne di accesso alla cucina, presidio utile a limitare l’ingresso di insetti e altri infestanti negli ambienti destinati alla preparazione degli alimenti.

Ulteriori irregolarità hanno riguardato la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo previste per le modalità e le diverse fasi di lavaggio delle stoviglie.

Sicurezza alimentare, i rischi legati alle carenze igienico-sanitarie

Le carenze riscontrate assumono particolare rilievo nel settore della ristorazione, poiché inadeguate condizioni di pulizia e sanificazione, la possibile presenza di infestanti e la non corretta applicazione delle procedure di lavaggio delle stoviglie possono aumentare il rischio di contaminazione degli alimenti e delle superfici destinate a entrare in contatto con essi, favorendo anche fenomeni di contaminazione crociata.

Sanzioni amministrative per 3.000 euro al titolare del ristorante

Al termine degli accertamenti, al titolare dell’attività sono state contestate le relative violazioni amministrative, con sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 3.000 euro.