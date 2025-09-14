Fiorenzuola – Brescello Piccardo, i rossoneri vogliono rifarsi

Dopo la cocente sconfitta nel primo derby stagionale contro l’Agazzanese in campionato e la vittoria infrasettimanale per 1-0 contro il Salsomaggiore in Coppa Emilia, il Fiorenzuola accoglie tra le mura amiche del “Pavesi” il Brescello Piccardo per la 3° giornata di Eccellenza girone A. Fischio di inizio posticipato a lunedì sera, ore 21:00.

Come detto, i rossoneri di mister Araldi arrivano a questa partita con la volontà di raggiungere il bottino pieno, considerando anche i risultati ottenuti dalle dirette rivali alla promozione in D nelle scorse giornate.

La vittoria in Coppa ha dato sicuramente morale e forza alla squadra, che può ora contare anche su un innesto di qualità a centrocampo, vale a dire l’ex Primavera della Juventus Pinelli.

Focus sull’avversario

Gli ospiti, allenati da mister Fontana, sono dal canto loro una formazione in salute. Dopo il pari all’esordio contro la Bobbiese, arrivano a questa sfida forti di una bella vittoria per 2-0 contro il Terme di Castelli.

Si tratta di un avversario ben conosciuto da Benedetti e compagni, visto che le due squadre si sono già affrontate qualche settimana fa in Coppa. Il tabellino, in quel caso, si fermò sullo 0-0 al termine dei 90′.

Gli altri match in programma per la giornata di Eccellenza girone A

Vianese – Atletic C.D.R. Mutina 2-0

Agazzanese – Corticella

Bobbiese – Zola Predosa

Fabbrico – Salsomaggiore

Fidentina B.go S. Donnino – Nibbiano&Valtidone

Real Formigine – Arcetana

Rolo – Campagnola

Terre di Castelli – Pontenurese.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy