Fiorenzuola – Brescello Piccardo, i rossoneri vogliono rifarsi

Dopo la cocente sconfitta nel primo derby stagionale contro l’Agazzanese in campionato e la vittoria infrasettimanale per 1-0 contro il Salsomaggiore in Coppa Emilia, il Fiorenzuola accoglie tra le mura amiche del “Pavesi” il Brescello Piccardo per la 3° giornata di Eccellenza girone A. Fischio di inizio posticipato a lunedì sera, ore 21:00.
Come detto, i rossoneri di mister Araldi arrivano a questa partita con la volontà di raggiungere il bottino pieno, considerando anche i risultati ottenuti dalle dirette rivali alla promozione in D nelle scorse giornate.
La vittoria in Coppa ha dato sicuramente morale e forza alla squadra, che può ora contare anche su un innesto di qualità a centrocampo, vale a dire l’ex Primavera della Juventus Pinelli.
Focus sull’avversario
Gli ospiti, allenati da mister Fontana, sono dal canto loro una formazione in salute. Dopo il pari all’esordio contro la Bobbiese, arrivano a questa sfida forti di una bella vittoria per 2-0 contro il Terme di Castelli.
Si tratta di un avversario ben conosciuto da Benedetti e compagni, visto che le due squadre si sono già affrontate qualche settimana fa in Coppa. Il tabellino, in quel caso, si fermò sullo 0-0 al termine dei 90′.
Gli altri match in programma per la giornata di Eccellenza girone A
Vianese – Atletic C.D.R. Mutina 2-0
Agazzanese – Corticella
Bobbiese – Zola Predosa
Fabbrico – Salsomaggiore
Fidentina B.go S. Donnino – Nibbiano&Valtidone
Real Formigine – Arcetana
Rolo – Campagnola
Terre di Castelli – Pontenurese.