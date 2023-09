Escursione di forest bathing domenica 24 settembre, alla scoperta dei benefici del contatto con la natura nella Val Riglio

Escursione di forest bathing per scoprire gli effetti positivi della natura sulla nostra salute e benessere che sono ormai noti e riconosciuti. Per questo domenica 24 settembre dalle ore 15 alle ore 19.30, partendo dal piccolo borgo di Ronco in Val Riglio, si terrà un’escursione di forest bathing. Un’occasione unica per rigenerare mente e corpo immersi nella bellezza dei paesaggi naturali.

Forest Bathing

Il forest bathing, o bagno di foresta, è una pratica che combina camminate tranquille, meditazione e contatto con la natura, con l’obiettivo di rilassarsi, ridurre lo stress e migliorare il benessere generale. Durante questa escursione guidata, da istruttori qualificati, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare sentieri immersi nel verde, avvolgendosi nella rigenerante aria pura dei boschi.

Escursione di forest bathing in Val di Riglio

La Val Riglio è situata in una posizione privilegiata nel cuore della natura, nei primi contrafforti collinari della provincia di Piacenza, fra la Val Chero e la Val Vezzeno a Levante e la Val Nure a Ponente, offre un ambiente ideale per sperimentare i numerosi benefici del forest bathing. Camminare tra alberi secolari, respirare l’aria pulita e godere dei suoni della natura favorisce la riduzione dello stress, l’aumento della concentrazione e del benessere emotivo. Uno studio ha dimostrato che una sola sessione di forest bathing è in grado di diminuire la pressione sanguigna, ridurre i livelli di cortisolo,l’ormone dello stress e migliorare l’umore.

Come partecipare

La partecipazione a questa escursione è aperta a tutte le persone interessate che desiderano trascorrere del tempo di qualità immersi nella natura rigogliosa della Val Riglio e a godere dei benefici che essa offre. Non è richiesta alcuna esperienza in particolare, basta avere voglia di rilassarsi e connettersi con la natura.

Per partecipare all’escursione di forest bathing Domenica 24 settembre dalle ore 15 alle ore 19.30, partendo dal piccolo borgo di Ronco nella Val Riglio, è necessario prenotare il proprio posto compilando il form disponibile sul sito della La cura del Bosco oppure chiamando il numero 3382522365 I posti sono limitati..

Una grande opportunità di dedicare del tempo a noi stessi e per scoprire i benefici che solo il contatto autentico con la natura può offrire.