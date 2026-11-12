Format della compagnia “TraAttori” il 15 novembre a Milestone

12 Novembre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Format della compagnia “TraAttori” il 15 novembre a Milestone

Domenica 15 novembre dalle 17 alle 21 al Piacenza Jazz Club al Milestone torna il format della compagnia “TraAttori” che prevede 5 spettacoli d’improvvisazione teatrale da 30 minuti ciascuno.

Cap Service NovDic26

Per un giorno, ci trasferiremo in un vero e proprio COMEDY CLUB di Chicago, per assistere a tanti spettacoli di improvvisazione, uno dietro l’altro. Nuovi format ed esperimenti con protagonista la compagnia dei TraAttori! Insomma un vero e proprio laboratorio dove l’improvvisazione teatrale la farà da padrona.

Ore 17 – Salvatore Verdoliva, Greta Almi e Cesare Lazzarini in “Non mi va di parlarne”
Ore 18 – Paolo Gogni e Michele Dabergami in “Imprevisti”
Ore 19 – Cesare Aliani ed Elia Orsi in “Verità”
Ore 20 – Michela Sorrentino, Fabio Forti e Maurizio Bronzini in “L’elefante nella stanza”
Ore 21 – Luca Favero e Paolo Strona in “Un viaggio a due”

Biglietti: 6€ per ogni spettacolo
15€ per 3 spettacoli
PROMO: 20€ per tutti e 5 gli spettacoli

Per informazioni e prenotazioni www.traattori.it328 6537688

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