Franzini dopo Rovato-Piacenza: “Oggi servivano i tre punti. Poledri capocannoniere inedito” – AUDIO

Franzini dopo Rovato-Piacenza: "Oggi servivano i tre punti. Poledri capocannoniere inedito"

Il tecnico del Piacenza calcio Arnaldo Franzini in esclusiva su RADIO SOUND dopo la vittoria sul campo del Rovato: “L’importante per noi oggi era trovare fiducia e i tre punti. Alla squadra ho chiesto la vittoria. Nonostante le prestazioni fino a qui ottime, qualcosa ci manca in classifica. Siamo partiti molto bene, poi facciamo ancora fatica a chiudere le partite. Bella la reazione dopo il gol subito.

Noi vogliamo attaccare alti, un pressing ultra-offensivo, quindi abbiamo avuto qualche problema nel gestire il loro sotto punta. La nostra mezzala destra doveva fare un movimento diverso. La fase offensiva? L’area la riempiamo bene, dobbiamo fare più gol. Poledri è un capocannoniere inedito. La rete di Mustacchio ci serve tanto, si è sbloccato.”

