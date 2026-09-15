La psicologia fuori dai luoghi comuni, il 19 settembre incontro al Circolo dell’Unione: “La salute mentale è un diritto”

La psicologia fuori dai luoghi comuni: la salute mentale è un diritto. Venerdì 19 settembre, alle ore 11.00, al Circolo dell’Unione, in Piazza Cavalli 68. Ingresso libero.

Rendere il benessere psicologico un diritto accessibile a tutti. Venerdì 19 settembre, il coordinamento di Diritto a Stare Bene dialogherà con il dott. Alessandro Iacubino sul benessere psicologico, la prevenzione e la lotta al pregiudizio. L’obiettivo è scardinare lo stigma legato alla figura dello psicologo e rendere il ricorso al supporto psicologico tempestivo e accessibile.

L’iniziativa si inserisce all’interno della campagna nazionale promossa da Diritto a Stare Bene, che ha depositato in Senato una proposta di legge per costruire una rete pubblica di assistenza psicologica gratuita, diffusa e continuativa, integrata nei territori.

Non un servizio accessorio, ma un’infrastruttura sociale. Psicologi nelle scuole, negli ospedali, nei consultori, nei Comuni, nelle carceri e nei luoghi di lavoro. Un sistema che non si limiti a gestire l’emergenza, ma che lavori sulla prevenzione.

Diritto a Stare Bene ha inoltre presentato una proposta di emendamento per inserire, già nella prossima legge di bilancio, la psicologia direttamente nelle classi.

L’emendamento riscrive il fondo che oggi finanzia il servizio AscoltaMI e ne cambia totalmente la logica. Al posto di voucher da 250 euro per cinque colloqui online, prevede 600 psicologhe e psicologi a tempo pieno, ciascuno assegnato a una sola istituzione scolastica, con almeno due terzi delle ore in presenza, su tutte le classi e tutti i plessi. Prevede inoltre una figura pedagogica e una di servizio sociale ogni dieci istituzioni.

La proposta riguarda oltre 500 istituti con maggiore incidenza di povertà educativa e abbandono scolastico e circa 500mila studentesse e studenti, con un costo di 121 euro per studente contro i 250 euro del voucher attuale. La copertura prevista è di 30 milioni di euro nel 2027, 60 milioni nel 2028 e 60 milioni nel 2029.

Sul sito di Diritto a Stare Bene è possibile firmare la proposta.

“Oggi una seduta privata può essere inavvicinabile per molte persone e chi ne avrebbe bisogno rischia di rinunciare. Il benessere psicologico è un diritto e dobbiamo creare le condizioni perché possa esserlo per tutti», spiega Margherita Spezia, psicologa e coordinatrice del gruppo cittadino. Durante l’incontro, chi vorrà potrà inquadrare un QR code per raccontare la propria storia e la propria testimonianza personale, perché «far parlare le persone di sé e sentirsi ascoltati può già rompere una barriera”.