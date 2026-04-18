Futuro Nazionale, in piazza la campagna “Tolleranza zero” e il tesseramento

Prosegue l’attività sul territorio del Comitato Costituente Futuro Nazionale Vannacci Piacenza 346, guidato dal referente Giuliano Concu.
“Nel fine settimana di sabato, l’iniziativa di raccolta firme “Tolleranza Zero” e la campagna di tesseramento hanno registrato una significativa partecipazione, confermando l’interesse crescente attorno al comitato”, spiega Concu.
“Sui social, lo slogan “Concu c’è anche questo week end” ha accompagnato le giornate di presenza attiva tra città e provincia, dove numerosi cittadini si sono avvicinati per informazioni e adesioni. In particolare, è stata rilevata una consistente affluenza di giovani, definiti “futuristi”, che hanno scelto di sottoscrivere la tessera del comitato”.