“Nel blu” di Mario Perrotta incanta XNL Piacenza: “Un racconto potente sull’identità italiana”

Grande successo di pubblico e partecipazione emotiva per Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità, spettacolo di e con Mario Perrotta, andato in scena giovedì 16 aprile a XNL Piacenza, nell’ambito di Delle nuvole o dell’identità, il trittico di teatro contemporaneo con la direzione artistica di Paola Pedrazzini, nell’ambito del progetto Oltre le nuvole. Beyond the Clouds, che coinvolge tutti i linguaggi del centro per le arti contemporanee, cinema, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

La serata si è aperta con l’introduzione di Pedrazzini che ha raccontato il percorso curatoriale – una riflessione sulle ‘nuvole’ come metafora esistenziale dell’identità umana – che nel secondo appuntamento del trittico – Nel blu – ha messo al centro la figura di Domenico Modugno, restituendo attraverso la sua parabola artistica e umana un affresco dell’identità italiana nel passaggio cruciale del dopoguerra e del boom economico. In scena, Perrotta ha saputo intrecciare biografia individuale e memoria collettiva, dando vita a una narrazione intensa, sostenuta dalla musica eseguita dal vivo, elemento drammaturgico centrale capace di amplificare emozioni e significati.

Al termine dello spettacolo, il pubblico ha tributato all’artista una lunga e calorosa standing ovation: gran parte della sala si è alzata in piedi, applaudendo una performance insieme coinvolgente, commovente e capace di far riflettere.

La serata è proseguita con un incontro con il pubblico, durante il quale sono emersi ulteriori spunti di lettura dello spettacolo. In particolare, la direttrice artistica ha evidenziato la peculiare modalità con cui Perrotta affronta il tema dell’identità: non in forma astratta, ma attraverso il racconto di una figura emblematica come Modugno, capace di incarnare, con la propria vicenda, l’evoluzione culturale e sociale di un intero Paese. Pedrazzini ha inoltre richiamato il filo tematico delle “nuvole”, elemento cardine del trittico e della mostra inaugurata da poco a XNL, sottolineandone la presenza anche nella produzione musicale di Modugno – da Cosa sono le nuvole, scritta con Pier Paolo Pasolini, al celebre verso di Dio come ti amo: “Nel cielo passano le nuvole”.

Con Nel blu, il progetto Delle nuvole o dell’identità prosegue il suo percorso di indagine sul concetto di identità attraverso linguaggi scenici differenti, all’interno della più ampia progettualità Oltre le nuvole. Beyond the Clouds, confermando XNL Piacenza come spazio di riferimento per la sperimentazione e il dialogo tra le arti.

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