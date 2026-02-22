Volley – Gas Sales Piacenza – Itas Trentino LIVE dalle 18

Al PalaBanca arriva l’Itas in quello che è un grande classico del volley nostrano, in palio ci sono punti fondamentali in vista dei playoff ormai alle porte, con i Gialloblu che vogliono mantenere il terzo posto e Piacenza che insegue Modena per poter ottenere la quarta posizione in classifica ed il conseguente fattore campo.

La Gas Sales deve provarci a tutti i costi, davanti a se l’Itas ritrova Lavia ma si vede ancora orfana della propria stella Michieletto, ha quindi l’occasione di rifarsi nella rivincita della semifinale di Coppa Italia, persa al tie break nella prima settimana di febbraio.

Due sconfitte nelle ultime tre, di cui una nello scontro diretto contro la Valsa Group al tie break, che hanno costretto i Lupi all’inseguimento, faranno affidamento su Paolo Porro, in grande spolvero nelle ultime gare nel gestire il suo reparto offensivo che, partendo dal servizio, sta facendo molto male alle difese avversarie con alte percentuali in attacco.

Dopo il passaggio del turno in Coppa Cev di mercoledì, ai quarti di finale la Gas Sales affronterà Berlino, i Biancorossi hanno ricaricato al massimo il morale pronti a giocarsi le proprie carte nel big match di questa domenica pallavolistica.

Segui Gas Sales Piacenza – Itas Trentino su RadioSound, clicca qui per lo streaming.

Primo set

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy