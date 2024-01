Geo Ingegneria incontro con Monica Laneri de I Guardiani del cielo il 13 gennaio a Piacenza – AUDIO

Geo Ingegneria , cosa sta accedendo nei nostri cieli, è il titolo dell’incontro pubblico con Monica Laneri referente de “I Guardiani del cielo” che si svolgerà sabato 13 gennaio alle ore 16,30 presso il centro Manfredini in via Beati 56 a Piacenza. Evento promosso dall’Associazione socioculturale Oltreitaca con il sostegno delle associazioni SpazioTesla, Nel Nuovo mondo, comitato 15 ottobre e l’Associazione igienista Italiana.

Geo Ingegneria e I guardiani del cielo

“ I Guardiani del cielo – racconta la referente Monica Laneri – sono un gruppo di persone che hanno alzato gli occhi al cielo prendendo consapevolezza su tutto ciò che vi accade. Quello che accade nei nostri cieli è molto, nel senso che le irrorazioni chimiche antropiche artificiose volgarmente chiamate scie chimiche, sono dei rilasci degli aerei che avvengono quotidianamente, su tutto il territorio nazionale”. Siamo raccolti in un gruppo nazionale con migliaia di persone suddiviso poi in gruppi regionali in cui tutti i giorni le persona fotografano o fanno video di quanto accade”.

Audio intervista a Monica Laneri

Geo Ingegnaria una situazione non più opinabile

“Una situazione quella delle scie chimiche non più opinabile – come racconta Laneri – noi abbiamo un attacco diretto da parte dell’aviazione militare e civile che rilasciano in aria e che poi ricadono sui terreni tutta una serie di elementi chimici e tossici per l’uomo”.

Geo Ingegneria i dati

“Non solo ci sono dei dati che avvalorano le nostre tesi – spiega Monica Laneri – ma c’è la storia della geo ingegneria atmosferica, il primo brevetto che è americano risale al 1891, molti altri ce ne sono stati e molti sono gli accordi internazionali, molte le leggi tra cui anche italiane che autorizzano il rilascio di agenti chimici nell’aria e molte sono anche le operazioni fatte sul nostro territorio nazionale e in tutto il mondo”.

Geo ingegneria assenza di informazione

“Si tratta di avere consapevolezza – ancora Monica Laneri – ma soprattutto che il main stream e l’informazione istituzionale ci dia notizia di questo, ci troviamo però sotto segreto di Stato, resta il fatto che sia giusto che il popolo italiano venga messo a conoscenza di cosa viene rilasciato suo suo territorio”.

Informazioni

“Informazioni anche di carattere scientifico – assicura Laneri – sono reperibili suo nostri canali telegram, le documentazioni sono reperibili su guardiani del cielo canale su tutti gli argomenti che trattiamo come geo ingegneria, guerra ambientale e fisica dell’etere che sono strettamente connessi”.