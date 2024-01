Riqualificazione del verde ai Giardini Margherita, via ai lavori: periodi di chiusura per il parco

Partiranno domani, mercoledì 10 gennaio, i lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio verde dei Giardini Margherita. “Sono state prese in esame – precisa l’assessore Matteo Bongiorni – le esigenze manutentive dell’intera area, per un totale di 21.285 metri quadri, con la presenza complessiva di 145 alberi appartenenti a 27 specie diverse.

L’obiettivo prioritario è innanzitutto la conservazione di un buono stato vegetativo per le essenze arboree, che richiedevano interventi legati principalmente a necessità di tutela, recupero e messa in sicurezza, garantendo in tal modo anche la salvaguardia dell’ecosistema dei Giardini e l’incolumità dei cittadini che ne fruiscono.

La caduta, alla fine del 2020, di uno dei due cedri secolari e il più recente, purtroppo inevitabile abbattimento dell’altro esemplare, hanno acceso i riflettori sull’urgenza di un monitoraggio capillare del patrimonio e di una programmazione degli opportuni interventi manutentivi periodici, essenziali per preservarlo e valorizzarlo”.

Nel rispetto della storicità e del progetto originale, nonché considerando la stratigrafia vegetale e storica dei Giardini Margherita, soggetti a vincolo di tutela diretta da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, si procederà a una serie di lavori che nell’immediato si articoleranno da mercoledì 10 a venerdì 12 gennaio compreso, mentre nelle successive settimane – sino al 29 febbraio – comporteranno la chiusura del parco dal lunedì al giovedì, con riapertura al pubblico nei fine settimana dal venerdì alla domenica. Dal 1° marzo al 10 aprile prossimo, data prevista di conclusione (salvo condizioni meteo avverse), le operazioni proseguiranno invece mantenendo sempre accessibile l’area verde.

Le attività previste

Diverse le attività previste. Verrà attuata la pulizia dell’area circostante il monumento a Garibaldi, eliminando la siepe esistente e sostituendola con essenze fiorite, provvedendo inoltre alla risemina del prato e all’installazione di un impianto irriguo all’interno della stessa . Per quanto concerne la potatura delle piante, sono state individuate tre diverse tipologie di interventi in base allo stato di ogni alberatura: potatura di contenimento degli esemplari adulti posti lungo il perimetro, rimonda secco e rialzo della chioma delle alberature più interne, spalcatura e rimonda delle essenze appartenenti al Phylum Gimnospermae.

Verranno inoltre messi a dimora due Cedrus Libani, in sostituzione di quelli abbattuti e si procederà alla pulizia dalle piante infestanti nella porzione centrale del giardino, in particolare in prossimità della scarpata intorno al tempietto, lungo la muratura esistente e lungo i corrimano.

I lavori

Complessivamente, l’importo stanziato è pari a 98.200 euro e i lavori saranno a cura della ditta Il Barone Rampante, con la quale l’Ufficio Verde del Comune ha concordato il piano e il cronoprogramma delle opere. “Il tutto – sottolinea Bongiorni – anche per compattare gli interventi, riducendo al minimo il disagio legato alle fasi di necessaria chiusura dei Giardini e rispettando i vincoli di sicurezza di cantiere”.