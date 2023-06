Gionelli, 10 anni alla guida del Coni Provinciale: “Bilancio positivo, instaurati rapporti importanti” – AUDIO

Robert Gionelli, 10 anni alla guida del Coni Provinciale: “Bilancio positivo, instaurati rapporti importanti”. Il delegato a Piacenza del Comitato Olimpico Internazionale ha fatto il punto sul decennale a Radio Sound.

Dieci anno sono tanti. Quando ho iniziato nel 2013 non avrei mai immaginato di proseguire così a lungo. Il bilancio dal punto di vista umano è molto positivo perché l’incarico mi ha permesso di conoscere tanti dirigenti sportivi, federali, atleti e allenatori con cui si sono instaurati rapporti di collaborazione e amicizia. Invece il bilancio sportivo non sta a me farlo, ma personalmente mi ritengo soddisfatto.

10 anni alla guida del Coni a Piacenza, quali i momenti più belli?

Sono stati tanti. In primi anni sono stati i più difficili e impegnativi. In particolare perché bisognava instaurare rapporti con il mondo della scuola, con le federazioni, con le società sportive, con gli enti pubblici e con le istituzioni. E’ stato soprattutto un lavoro di relazioni, quindi molto impegnativo e ci sono stati anche momenti di difficoltà, ma poi sono arrivate anche le gratificazioni. Essendo rappresentante di un ente pubblico, ma anche un volontario, a volte si pensa che il tempo non sia mai sufficiente per realizzare tutto, ma poi pian piano si trova la quadratura del cerchio. Le soddisfazioni non sono solo mie, ma collettive.

Tante soddisfazioni legate ai giovani

Sì, quelle di alto livello che hanno visto due nostri atleti partecipare alle Olimpiadi, ma anche i tanti ragazzi che si avvicinano allo sport. Questo è il nostro obiettivo principale! Perché per noi lo sport ha quei valori sociali, culturali ed educativi che sono importantissimi per la crescita e per l’educazione. Quindi i momenti belli sono quando le iniziative che mettiamo in campo danno i frutti e le società sportive ci dicono che si sono iscritti nuovi ragazzi che abbiamo coinvolto con le nostre manifestazioni.

Gionelli, 10 anni alla guida del Coni Provinciale