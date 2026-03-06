Giornata della donna, stand della polizia domenica mattina in piazza Duomo

Nella mattina dell’8 marzo 2026, in occasione della giornata internazionale della donna, dalle 9.30 alle 13.00, in piazza Duomo, la Divisione Anticrimine della Questura di Piacenza, allestirà uno stand informativo finalizzato a spiegare ai cittadini il lavoro di prevenzione che viene quotidianamente effettuato per individuare ed arginare i fenomeni di violenza manifestati nei confronti delle donne.

Con l’occasione verranno distribuiti, da personale della Divisione, opuscoli e brochure informative e verranno fornite informazione sulle misure dell’ammonimento e le tutele previste per le donne.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy