Giornata della donna, stand della polizia domenica mattina in piazza Duomo

Nella mattina dell’8 marzo 2026, in occasione della giornata internazionale della donna, dalle 9.30 alle 13.00, in piazza Duomo, la Divisione Anticrimine della Questura di Piacenza, allestirà uno stand informativo finalizzato a spiegare ai cittadini il lavoro di prevenzione che viene quotidianamente effettuato per individuare ed arginare i fenomeni di violenza manifestati nei confronti delle donne.
Con l’occasione verranno distribuiti, da personale della Divisione, opuscoli e brochure informative e verranno fornite informazione sulle misure dell’ammonimento e le tutele previste per le donne.