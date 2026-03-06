Kickboxing – La Yama Arashi è pronta per l’IKW a Jesolo: quindici portacolori in gara

Saranno quindici i portacolori della Yama Arashi protagonisti dal 10 al 15 marzo nel prestigioso appuntamento con l’IKW (Italian Kickboxing World Cup), prova d’apertura del circuito WAKO World Cup in programma a Jesolo organizzata dalla Federkombat.

La spedizione piacentina vedrà protagonisti Sofia Barabaschi, Riccardo Bramieri, Nicole Costantini, Matilde Cutaia, Alessandro Dallavalle, Layla e Somaya El Hayek, Alex Favaretto, Nicolò Guarnieri, Francesca Mazzoni, Federico Nordio, Gaia Pappaterra, Sofia Rossi, Susanna Sverzellati e Carlo Taglia. Per loro, un’esperienza importante in un evento con oltre 2500 atleti impegnati in quasi 4000 combattimenti alla caccia di punti preziosi per il ranking che determina le teste di serie degli Europei e dei Mondiali. In vetrina, tutte le discipline della kickboxing: PointFight, Light-Contact, Kick-Light, Musical Forms (sport da tatami), Full-Contact, Low-Kick e K1 (sport da ring).

Le parole del maestro Gianfranco Rizzi

“I ragazzi si sono preparati molto bene per questo appuntamento importante e in questi giorni stanno svolgendo gli ultimi allenamenti di rifinitura, quindi ritengo siano pronti per disputare i loro match al meglio della condizione. Certamente la competizione è molto difficile, si daranno battaglia tutti i migliori atleti del mondo, ma sono fiducioso che per noi possa arrivare qualche podio”.

Tra le protagoniste del 2025, le sorelle Somaya e Layla El Hayek, ora a caccia di nuove imprese. “L’anno scorso – ricorda Somaya – avevo conquistato un oro e un argento nelle categorie individuali, ora è il mio primo anno Senior e devo ancora abituarmi al sostanziale cambiamento. Non vedo l’ora però di mettermi alla prova e spingere più possibile in ogni combattimento divertendomi”.

“Dopo l’argento dell’anno scorso – fa eco Layla – spero di tornare con un’altra medaglia, pur sapendo come sia più complicato essendo entrata ora nelle Junior”.

A Jesolo, invece, avrà voglia di riscatto la piacentina Matilde Cutaia. “Il periodo di preparazione è stato molto intenso, complici anche molte gare ravvicinate. L’anno scorso il mio IKW non è andato tanto bene e sento di non essere riuscita a dare il massimo, ora vorrei vivere la gara al meglio e riuscire a mettere in campo tutto il mio valore”.

“Da quest’anno – fa eco Susanna Sverzellati – ho intrapreso il percorso delle cinture alte, molto duro e con tanti obiettivi in gioco. Sarà difficile ripetere i risultati del 2025, ma ciò non toglie la voglia di misurarsi, di vincere e di mostrare chi sono sul tatami, credendo in me stessa dato che molte volte è complicato”.

“Sicuramente – chiude il cerchio Federico Nordio – l’IKW è una delle gare più toste dell’anno e per questo la preparazione fisica e mentale è stata curata nei minimi dettagli. L’anno scorso ho perso due categorie nei quarti di finale, quindi ora l’obiettivo è performare meglio raggiungendo almeno il podio”.

