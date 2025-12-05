Giulio Bini è il nuovo direttore della Medicina legale dell’Ausl di Piacenza. La nomina, arrivata nelle scorse settimane, rappresenta per l’Azienda un passo importante nel rafforzamento delle attività medico-legali e nella promozione della sicurezza delle cure. A conferirgli l’incarico è stata il direttore generale Paola Bardasi, che ha sottolineato il valore della sua esperienza e il ruolo strategico della struttura.

Classe 1976, laureato e specializzato all’Università di Parma, Bini entra nell’Azienda sanitaria di Piacenza nel 2011. Nel corso degli anni ha consolidato competenze in diversi ambiti della medicina legale, dedicando particolare attenzione al tema del contenzioso connesso alla sicurezza delle cure e partecipando attivamente ai processi di valutazione degli eventi avversi.

Dal 2023 fa parte del Nucleo Regionale di Valutazione dei Sinistri Sanità, organismo che supporta le Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna nella gestione dei casi più complessi, garantendo imparzialità nelle valutazioni e fornendo pareri tecnico-peritali di rilievo.

Nel nuovo incarico Bini avrà il compito di offrire alla direzione aziendale un supporto tecnico continuo in ambito sanitario, giudiziario e assicurativo, contribuendo alla vigilanza sui processi clinici e assistenziali e collaborando con il settore del risk management per consolidare la cultura della sicurezza delle cure e ridurre il contenzioso medico-legale.

Le sue attività comprenderanno inoltre i rapporti istituzionali con autorità giudiziarie, forze dell’ordine, distretti e servizi socio-sanitari, oltre alla collaborazione con enti esterni. Un ulteriore ambito di responsabilità sarà la gestione dei casi di eventi avversi che richiedono comunicazioni formali all’autorità giudiziaria, in raccordo con la Direzione sanitaria e con l’Ufficio legale.

«Fin da subito mi sono messo al lavoro per supportare la direzione generale nella realizzazione dei suoi obiettivi. La medicina legale è spesso percepita come un organismo reattivo; la mia intenzione è invece sviluppare sempre più una competenza proattiva, orientata alla prevenzione dei possibili contenziosi”. Su questo tema, il professionista ricorda anche la collaborazione ormai consolidata e stretta e proficua con il direttore del Risk management Teresa Palladino.

“La Medicina legale di Piacenza è composta da cinque professionisti. Con i colleghi ho instaurato da sempre un rapporto di collaborazione aperta e rispettosa, basata sulla trasparenza e sul confronto – sottolinea Bini – per creare un ambiente di lavoro sereno e capace di riflettersi positivamente sulla qualità del servizio offerto ai cittadini”.

