Fiorenzuola-Rolo: rossoneri obbligati a vincere per continuare la rincorsa alla vetta

Il Fiorenzuola affronta il Rolo nella 16esima e penultima giornata d’andata del campionato d’Eccellenza, girone A.
Fiorenzuola ferito e obbligato ai 3 punti
I rossoneri arrivano a questa sfida interna dopo la sconfitta, sempre al Pavesi, contro la Vianese nell’ultimo turno di campionato. Ko immeritato per quanto visto sul campo ma che ha lasciato il Fiorenzuola 5° in classifica e con 7 lunghezze di distanza dal primo posto (occupato proprio da Vianese e Nibbiano a pari merito). Questo obbliga i valdardesi a vincere quest’ultima partita in casa nel girone d’andata per sperare di recuperare qualche punto alle dirette concorrenti.
In questa giornata si sfidano Nibbiano-Pontenurese e Vianese-Agazzanese, quindi tutte le 4 quattro squadre che precedono il Fiorenzuola in classifica. E’ un’occasione troppo importante per non approfittarne.
Rolo poco sopra la zona playout
Gli ospiti di mister Bonini non sono avversario da sottovalutare. Inferiori, chiaramente, sulla carta ma bisognosi di punti per allontanarsi dalla zona playout. Il Rolo vuole dare continuità dopo il successo sulla Bobbiese e cercherà di strappare punti anche al Velodromo Pavesi.