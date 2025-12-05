Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio cerca il tris con Forlì

Impegno casalingo per la Pallavolo San Giorgio che domani, sabato 6 dicembre, affronterà la Libertas Forlì in una gara importante ai fini della classifica.

Reduce dai successi consecutivi contro Cesena (3-2) e Moma Anderlini (3-0), la formazione di coach Matteo Capra proverà contro le romagnole a centrare la terza vittoria di fila, per muovere ulteriormente la classifica e allontanarsi dalle zone pericolose. Al momento la Pallavolo San Giorgio occupa l’ottava posizione, mentre le avversarie inseguono a un solo punto: un’occasione preziosa per dare continuità al periodo positivo. La squadra romagnola, rinforzata dall’arrivo della schiacciatrice Francesca Bacci, proveniente da Modica, nell’ultimo turno è stata sconfitta da Montesport.

Quella di domani sarà la prima sfida tra piacentine e romagnole. Dirigeranno l’incontro Enrico Dandolo della sezione di Padova e Alessandro Scapinello della sezione Treviso-Belluno. Fischio d’inizio alle ore 18 presso il palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino, in viale Repubblica.

Prima dell’inizio della gara sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Nicola Pietrangeli, indimenticato campione del tennis, e Maurizio Moie, presidente del Piace Volley. Ingresso gratuito. Sarà possibile seguire il punteggio in diretta sul livescore della Federvolley.

Classifica

Ravenna 23 punti; Valdarno 20; Ripalta Cremasca, Bologna 18; Osgb Campagnola 17; Fantini Folcieri Ostiano 14; Montesport 11; Riccione, San Giorgio 8; Forlì, Moma Anderlini, Centro Volley Reggiano, Cesena 7; Pall. Scandicci 3.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy