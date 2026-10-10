Il giuramento di 31 nuovi medici. L’allarme dell’ordine: “Personale ridotto ma lavoro in continua crescita” – FOTO

La Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza ha ospitato sabato 10 ottobre la tredicesima edizione della Giornata del Medico e dell’Odontoiatra, appuntamento dedicato ai valori della professione, al confronto sulle sfide della medicina contemporanea e al passaggio di testimone tra generazioni di professionisti. Al centro della cerimonia, promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, il giuramento professionale di 31 nuovi iscritti e l’omaggio a 14 medici che hanno raggiunto il prestigioso traguardo dei cinquant’anni dalla laurea.

Nella sua relazione, il presidente dell’Ordine piacentino, Augusto Pagani, ha voluto lanciare un messaggio in merito alla difficile situazione del settore. Difficile perché alla carenza di medici e di infermieri, problema che si protrae da anni, i medici si trovano costretti a un “super lavoro per far fronte alle esigenze della popolazione, per cercare di migliorare l’efficienza del servizio sanitario nazionale”. Il tutto, nonostante “personale ridotto e con numero di prestazioni invece in crescita, visto l’invecchiamento della popolazione”. A cisò si aggiunge la “scarsa tolleranza per i lunghi tempi di attesa che qualche volta si devono sopportare”.

La manifestazione ha quindi riservato uno spazio al riconoscimento dell’esperienza e della lunga storia professionale di 14 medici giunti al cinquantesimo anniversario della laurea. A ricevere il premio sono stati Lina Bollani, Maurizio Buvoli, Roberto Casale, Vincenzo Delledonne, Augusto Falco, Paola Gabutti, Giuliano Limonta, Maurizio Massarini, Silvia Messina, Luigi Pulzoni, Pietro Simeone, Giuseppe Soavi, Walter Tassi e Carlo Viani.

A segnare idealmente il passaggio tra passato e futuro della professione è stata infine la cerimonia del giuramento professionale dei 31 giovani laureati entrati a far parte dell’Ordine provinciale: 26 iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e 5 all’Albo degli Odontoiatri. Un momento dal forte valore simbolico, che ha rappresentato l’ingresso ufficiale dei nuovi professionisti nella comunità ordinistica e il loro impegno a esercitare la professione nel rispetto dei principi etici e deontologici.

Anche la senatrice Elena Murelli ha voluto sottolineare alcune delle problematiche che da tempo attanagliano il settore, in primis la sicurezza.

“Maggiori tutele e sicurezza per i professionisti sanitari, anche grazie alle misure adottate dal Governo contro le aggressioni. Semplificazione del consenso informato e riduzione della burocrazia. Accesso più rapido ed equo all’innovazione attraverso l’Health Technology Assessment (HTA). Formazione dei medici di medicina generale per favorire il sospetto diagnostico e le diagnosi precoci. Maggiore multidisciplinarietà e integrazione tra territorio e ospedale”.