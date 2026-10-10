I “Punti di Vista” di Andrea Amorini dopo Fiorenzuola – Piacenza 0-0: “Come il gambero facciamo due passi indietro” VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Per i meno giovani come me si chiama il gioco dell’oca, ossia il gioco da tavola che ti costringe a volte a ripartire dalla prima casella. Ecco questa è la forte sensazione che ho alla fine di questa partita contro un Fiorenzuola molto chiuso che di fatto ha subito quasi nulla, ossia quella di un Piace che ritorna nelle sue difficoltà di fare gioco che nelle ultime partite pensavamo di avere risolto. Un Piace figlio dei suoi limiti che tocca tanti palloni ma tira seriamente in porta solo al 93, troppo poco per una squadra che ha le ambizioni di vincere il campionato. Franz giustamente parte con il 4-4-2 con gli stessi uomini ma si capisce subito che non sarà una passeggiata. Il 5-3-2 di Villa impedisce di giocare in mezzo al campo e come sappiamo Poledri e Putzoli non hanno quella qualità necessaria per provare a trovare direttamente le due punte. Il pallone gira piano e spesso siamo costretti a lanciare Mustacchio che oggi non è nella sua classica partita in cui fa la differenza. Ne nasce una partita molto brutta in cui solo il Fiorenzuola tira una volta in porta. Ti aspetti una ripresa diversa ed invece cambia poco o nulla anzi il Fiore ha due occasioni nella stessa azione su cui Bruno si dimostra sicuro. Il Piace alza il baricentro ma le occasioni continuano a non arrivare, iniziano i cambi secondo sempre un filo tardivi con Mazzaglia, Trombetta, Tremolada e Bassanini. Qualche piccolo segnale ma solo al 93 capelli tira verso la porta. Poco troppo poco per vincere la partita. La chiosa finale per me è per i cambi. I cambi quando vedi che i tuoi non sono particolarmente brillanti si possono fare prima e soprattutto si possono fare tutti. Incide poco sulla prestazione di oggi ma qualcosa può cambiare