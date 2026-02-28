Cade da un cestello elevatore in un cantiere edile a Cortemaggiore, grave operaio di 57 anni

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Cortemaggiore. Un operaio di 57 anni è precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre stava lavorando in un cantiere edile.
Secondo le prime informazioni, l’uomo stava operando all’interno di un cestello sollevato da un elevatore quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto nel vuoto. L’impatto al suolo è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma tramite eliambulanza, vista la gravità delle condizioni.
Restano da chiarire le dinamiche dell’accaduto. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione quanto avvenuto.