Tennis – Vittorino da Feltre liquida Salsomaggiore e sale in vetta al campionato di Serie C

Seconda vittoria consecutiva per la Vittorino da Feltre nel campionato regionale maschile di tennis Serie C. Dopo il netto successo conquistato nel turno precedente contro il Cere Reggio Emilia (6-0 il risultato finale), la squadra biancorossa si è ripetuta ieri imponendosi, con identico punteggio, a domicilio del TC Salsomaggiore.

Una vittoria importante, che proietta la Vittorino al comando della classifica con sei punti, per un primato attualmente condiviso con il CT Pavullo, il Cere Reggio Emilia e con il Carpi Sport a conferma del grande equilibrio che caratterizza il girone 2 del campionato regionale di Serie C maschile.

Il racconto della sfida

Incontro praticamente senza storia quello che ha opposto i biancorossi at TC Salsomaggiore: la prima partita di singolo ha visto Gennaro Marzialetti (2.6) imporsi nettamente per 6-2, 6-1 contro Jacopo Lisè (3.1), mentre nel secondo singolare Carlo Emanuele Marsilio (2.7) ha superato Alessandro Armani (3.1) 6-1, 7-5. Più combattuta la terza partita di singolo che ha visto il biancorosso Lorenzo Engelbrecht (2.8) imporsi in tre set contro il 3.1 Andrea Boni (6-1, 1-6, 6-4 i parziali), mentre il punto del provvisorio 4-0 è stato firmato da Francesco Maria Gregori Amorini (3.1) che in due set (6-1, 7-5 i parziali) ha superato Eduard Donea (3.1).

Ininfluenti, al fine del risultato finale, gli incontri doppio: Marsilio e Gregori hanno conquistato il punto del momentaneo 5-0 dopo un solo gioco, vinto per 1-0, contro Andrea Boni e Jacopo Lisè, costretti al ritiro dopo pochi minuto di gara, così come Marzialetti ed Engelbrecht che hanno chiuso l’incontro sull’1-0 contro Alessandro Armani e Filippo Lupi, ritiratisi dopo il primo game.

Nell’altro incontro di giornata (ha riposato il Carpi Sport) da evidenziare la vittoria del Cere che si è imposto per 4-2 sul Pavullo. Per il discorso playoff, quindi, tutto rimandato all’ultima e giornata di campionato in programma domenica prossima con i decisivi incontri tra Vittorino da Feltre e Pavullo e tra Cere Reggio Emilia e Carpi Sport.



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