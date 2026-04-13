Giulio Tremonti ospite della Cattolica: “Uomini deboli si aggirano in Europa, il futuro sono i giovani” – AUDIO

L’ex ministro Giulio Tremonti ospite dell’Università Cattolica per la ventiduesima edizione della Lezione Mario Arcelli, uno degli appuntamenti più attesi nel calendario accademico ed economico della città.

“Ho sempre detto, fin dall’inizio, che la globalizzazione sarebbe stata la cosa giusta, ma in un tempo sbagliato, fatta troppo in fretta. E così è stato. Il muro è caduto nell’89, la Russia nel ‘91, l’illusione è stata che il mercato potesse dominare la realtà, che il mercato fosse sopra, mentre i popoli, i governi, la politica sotto. E così è stato per tanti anni con effetti positivi (in certe parti del mondo è finita la povertà), con effetti negativi (l’inquinamento)”.

“Diciamo che la cosa giusta è stata fatta in un tempo troppo breve in senso storico: 30 anni sono un tempo molto breve. Questa è la situazione nella quale ci troviamo e bisogna capire che cosa è successo per tentare di evitare le conseguenze e i conflitti, i drammi. L’Europa può avere un momento positivo, l’Europa è stata un fatto straordinario dopo la guerra: se guardate la foto degli uomini che hanno firmato il trattato di Roma nel 57 sono figure autorevoli, uomini forti creano tempi facili, tempi facili portano uomini deboli, uomini deboli sono quelli che si aggirano da queste parti in Europa”.

“Continuano gli errori naturalmente, diciamo che hanno distrutto l’industria dell’auto, o quasi, con l’indotto che è in Italia, però c’è una norma ultima molto importante e dobbiamo essere tranquilli: messa in sicurezza dei principi per i bambini. Diciamo che molti sono un po’ infantili rispetto al dramma che c’è, ma l’Europa sta venendo fuori”.

PREMIO ARCELLI A VALENTINA MAFFONI: UNA TESI SULLE CONCENTRAZIONI BANCARIE IN EUROPA

Valentina Maffoni, originaria di Soncino, è tra i giovani talenti premiati con il Premio di laurea Arcelli 2025, riconoscimento assegnato a tesi di particolare valore nel campo economico ed assegnato dalla Fondazione Mario Arcelli e dal Centro Studi di Politica economica e monetaria Mario Arcelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza con la collaborazione di Intesa San Paolo.

Valentina Maffoni è laureata magistrale con il massimo dei voti (110 e lode) in Global Business Management presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, ha dedicato il suo lavoro di ricerca a un tema di grande attualità: le fusioni e acquisizioni nel sistema bancario europeo. La tesi è stata svolta in Economia internazionale sotto la supervisione del professor Randolph Bruno.

L’elaborato analizza come i processi di concentrazione bancaria influenzino la competitività, la stabilità finanziaria e la redditività degli istituti, mettendo in luce il delicato equilibrio tra efficienza e tutela del mercato. Un contributo che unisce rigore accademico e rilevanza per il dibattito economico contemporaneo.

Una vocazione internazionale

Il percorso di Valentina è caratterizzato da una forte vocazione internazionale: dopo la laurea triennale in Economia Aziendale, anch’essa conseguita con lode, ha arricchito la propria formazione con un’esperienza Erasmus a Madrid e una summer school alla London School of Economics. Attualmente è inserita nel programma graduate “Strategy & Transaction” di EY a Milano, dove si occupa di operazioni straordinarie e consulenza strategica .

Guidata da una profonda passione per la finanza e il settore bancario, Maffoni rappresenta un esempio di come impegno, competenze e apertura internazionale possano tradursi in risultati di eccellenza. Il Premio Arcelli conferma il valore di un percorso accademico brillante e proietta la giovane laureata verso una promettente carriera nel mondo della consulenza e della finanza globale.

Il Premio è stato consegnato nel corso della Lezione Arcelli alla presenza dell’on.le Giulio Tremonti, del prof. Francesco Timpano, direttore del CeSPEM, del dott. Francesco Arcelli, presidente della Fondazione Arcelli e del prof. Federico Arcelli, fondatore della Fondazione Arcelli.

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