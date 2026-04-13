Volley – Gas Sales Piacenza, mercoledì a Luneburgo gara d’andata della Finale di Coppa Cev

Gas Sales Piacenza, chiusa la stagione italiana in Semifinale Play Off Scudetto, si rituffa in Europa: mercoledì 15 aprile (ore 19.00) alla LKH Arena di Luneburg gara di andata della Finale di Cev Volleyball Cup, avversaria la formazione tedesca del SVG Luneburg.

Nella stagione regolare della Bundesliga lo SGV Luneburg dopo 28 partite giocate ha chiuso al primo posto in classifica con 74 punti frutto di 26 vittorie e 2 sconfitte. Nei Play Off scudetto dopo aver superato nei Quarti di Finale l’Herrschin all’andata in casa per 3-0 (25-20, 25-18, 25-21) e al ritorno fuori casa per 3-1 (13-25, 25-22, 18-25, 21-25) in Semifinale ha superato in Gara 1 davanti al pubblico amico il Duren per 3-0 (25-18, 33-31, 25-15) e giocherà Gara 2 domenica 19 aprile.

In Europa Luneburg ha iniziato la stagione in Cev Champions League inserita nel Gruppo D e ha chiuso al terzo posto il girone retrocedendo in Cev Volleyball Cup dove in Semifinale ha superato i belgi del Greenyard Maaseik vincendo la gara di andata giocata in Belgio per 3-1 (25-15, 20-25, 22-25, 24-26) e la gara di ritorno giocata in Germania per 3-2 (27-25, 28-26, 23-25, 23-25, 16-14).

Gas Sales Piacenza ha conquistato il pass per la Finale di Cev Volleyball Cup superando in Semifinale l’ACH Volley Ljubljana nella gara di andata giocata a Piacenza per 3-2 (30-28, 25-20, 27-29, 20-25, 15-4) e quella di ritorno giocata in Slovenia per 3-1 (19-25, 22-25, 25-13, 22-25).

Dalla loro promozione in Bundesliga nel 2014, Luneburg ha raggiunto costantemente i playoff della Bundesliga. In bacheca in questa stagione ha già messo la Zoi DVV superando il Friedrichsha al tie break (26-27, 25-21, 16-25, 25-21, 8-15).

La formazione del SVG Luneburg nel roster ha solo tre giocatori tedeschi, poi americani, canadesi, svedesi, finlandesi, danesi mentre il libero è giapponese.

Una curiosità, Efe Mandiraci è un volto familiare per i tifosi del SVG Luneburg: due anni fa, Semifinale di Coppa Cev, ha giocato per l’Arkas Spor Izmir alla LKH Arena, realizzando 21 punti nella vittoria al golden set (dopo un 3-1) che ha assicurato ai Luneburg un posto in finale. Nella partita d’andata, vinta per 3-0, aveva segnato 12 punti.

Luneburgo, dista una sessantina di chilometri da Amburgo. È una città di oltre settantamila abitanti della Bassa Sassonia, in Germania. È il capoluogo e il centro maggiore del circondario omonimo. Luneburgo si fregia dei titoli di “città anseatica” e “Grande città indipendente”.

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