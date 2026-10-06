L’Arius e la Piasinteina, Mario Schiavi e Milly Morsia, tornano alla Famiglia Piasinteina l’8 ottobre

L’Arius e la Piasinteina, Mario Schiavi e Milly Morsia, tornano alla Famiglia Piasinteina giovedì 8 ottobre alle ore 17:30 con il loro terzo appuntamento presso la sede del sodalizio piacentino.

Il duo, appassionati di musica e vernacolo, in cui oltre al dialetto, che è stata la molla del loro unirsi per fare spettacolo, si trova sempre qualche brano in italiano e non solo, anche in uno dei tanti bei dialetti del nostro Paese

Sbirciano anche oltralpe, per interpretare a modo loro un brano in francese ed oltreoceano per un brano invece scherzoso.

Ecco, la base è la scrittura, poi Mario Schiavi unisce la composizione musicale ed il canto e Morsia il canto ed il teatro.

D’altronde che sarebbe la musica senza l’interpretazione ed il teatro senza musicalità ed armonia…

Quindi ecco l’Arius è la Piasinteina, un Duo ricco di sorprese, non ultima quella di aver ideato un nuovo modo per fare spettacolo.

La partecipazione è libera.