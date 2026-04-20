I Mercoledì della Medicina, il 22 aprile: “Più farmaci, più esami, più salute: ma sarà vero?”

“Più farmaci, più esami, più salute: ma sarà vero?” Da questa domanda prenderà il via la riflessione al centro del secondo appuntamento de “I Mercoledì della Medicina” – ciclo di incontri promosso dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e di Slow Medicine ETS – che vedono protagonisti professionisti sanitari e campioni dello sport con l’obiettivo di promuovere una medicina appropriata, fondata sulle prove scientifiche e orientata al benessere della persona.

Nel corso dell’incontro – in programma il 22 aprile alle ore 18 nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni (Via Sant’Eufemia 13, Piacenza) – si parlerà di farmaci, integratori e vaccini, dell’appropriatezza di esami e terapie e di come difendersi dalle fake news in ambito sanitario: interverranno i medici Marco Bobbio, Presidente di Slow Medicine ETS, e Maurizio Contini, consigliere dell’Ordine dei Medici di Piacenza, insieme a Settimio Lucci, protagonista con la maglia del Piacenza Calcio della storica promozione in Serie A.

La rassegna – aperta alla cittadinanza e ai professionisti – gode del patrocinio di Comune e Provincia di Piacenza, della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), del Coni e del Panathlon Piacenza.

Questi i successivi appuntamenti

6 MAGGIO, ore 18

FARE DI PIÙ NON SIGNIFICA FARE MEGLIO

La storia di Choosing Wisely. Perché non sempre “più prestazioni” significa “più salute”.

Sandra Vernero Medico, Coordinatore campagna Choosing Wisely Italy

Raffaella Bertè, Direttore Cure palliative AUSL Piacenza, Consigliere OMCeO Piacenza

Giacomo Carini, Atleta olimpionico nuoto

20 MAGGIO, ore 18

POSSIAMO PERMETTERCI DI NON AVERE UN SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE?

Scelte responsabili, sostenibilità del sistema sanitario ed etica delle cure.

Giuseppe Remuzzi, Direttore Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS

Nicola Arcelli, Medico di medicina generale, Vice Presidente OMCeO Piacenza

Giulio Forte, Preparatore atletico Rugby Lions Piacenza

17 GIUGNO, ore 18

AMBIENTE, SALUTE

E QUALITÀ DELLA VITA

Considerare una priorità sanitaria il rispetto dell’ambiente. Progettare e gestire strutture sanitarie sostenibili.

Antonio Bonaldi, Medico, Esperto di Sanità pubblica, Past President Slow Medicine ETS

Gianluca Selvestrel, Capo Unità presso Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS

Greta Gregori, Medico di medicina generale, Consigliere OMCeO Piacenza

Giancarlo Perini, Ex atleta ciclismo.

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