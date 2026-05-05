“Nato per comprendere”, il 9 maggio a Larzano incontro sull’istruzione parentale con l’associazione Antares

L’Associazione Antares apre le porte a nuove famiglie per presentare il suo progetto di educazione parentale: “Nato per Comprendere”, sabato 9 maggio alle ore 10 presso la sede dell’Associazione in località Mulino bruciato, 47 a Larzano di Rivergaro.

Evento promosso da ASSOCIAZIONE ANTARES: “Ricercare e Conoscere per Procedere”.

Il giorno 9 maggio i referenti di “Nato per Comprendere” insieme ad alcune famiglie che da ormai quattro anni consecutivi partecipano al progetto con i loro figli, saranno a disposizione dei convenuti per mostrare i locali oltre a illustrare i contenuti e rispondere alle domande sulle attività in programma nei prossimi mesi.

Contesto: l’istruzione parentale è la via tramite la quale i genitori si prendono carico della formazione dei propri figli secondo le modalità e i tempi che ritengono più adeguati all’assolvimento del diritto allo studio nel rispetto delle linee guida nazionali.

In questo percorso possono intrecciarsi le avventure di diverse famiglie che condividono uno scopo e mettono al centro un progetto.

“Nato per Comprendere” ha tra i suoi punti di forza:

Numero contenuto di partecipanti con piccole pluriclassi per ragazzini di elementari e medie;

Una squadra di insegnanti e volontari affiatati e con grande esperienza nel campo dell’istruzione e della formazione: sono proprio queste persone che hanno costruito insieme le basi del progetto;

Una serie di laboratori didattici, artistici, musicali (anche estivi) in costante aggiornamento e in grado di accogliere anche chi non partecipa al progetto principale durante tutto l’anno scolastico;

Ambienti a misura di bambini e ragazzi, dove ciascuno si sente come a casa (essendo in una grande casa) e riesce a ritagliarsi e tenere in ordine spazi di lavoro secondo le proprie capacità e con piccole responsabilità commisurate all’età;

La possibilità di prendersi cura dei più piccoli e di imparare dai più grandi;

Un metodo basato sul contatto con la Vita: osservando ciò che abbiamo intorno, prestando ascolto alle emozioni e condividendo gli stati emotivi.

I membri di Antares e di Nato per Comprendere sono pronti ad accogliere tutti coloro che vogliono conoscere una realtà non ordinaria e in continua evoluzione.

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