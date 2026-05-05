Furto nella notte alle Poste di Borgonovo, forzato lo sportello automatico: ingenti danni e ufficio temporaneamente chiuso

Ladri in azione all’ufficio postale di Borgonovo, dove nella notte è stato messo a segno un colpo che ha causato ingenti danni alla struttura.

I malviventi, una volta entrati, hanno messo a soqquadro locali e uffici, rovistando all’interno degli ambienti. Nel mirino anche il Postamat, che è stato scassinato per impossessarsi del denaro contenuto.

Ancora da quantificare il bottino, così come i danni complessivi provocati dall’azione.

Sull’episodio sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili e ricostruire nel dettaglio la dinamica del colpo.

Poste: “Uffici chiusi al pubblico”

Poste Italiane comunica che l’ufficio di Borgonovo Val Tidone è temporaneamente chiuso, fino a nuova comunicazione, per poter eseguire lavori infrastrutturali resi necessari a seguito dell’atto criminoso della scorsa notte.

Durante tutto il periodo degli interventi, in particolare a decorrere da oggi, martedì 5 maggio, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, inesitate ecc. ecc. la clientela potrà rivolgersi presso l’ufficio postale di Ziano Piacentino, sito in Piazza Matteotti, 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08: 20 alle ore 13:45, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45.

Presso l’ufficio di Ziano, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto,…)

Sarà cura dell’Azienda fornire nuove comunicazioni appena tornerà disponibile l’ufficio di Borgonovo Val Tidone.

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