“L’Amministratore di sostegno: problemi e opportunità”, il 7 maggio incontro con 50&Più e CSV Emilia

Si terrà il 7 maggio 2026, dalle 17.00 alle 18.30, presso la Sala Riunioni dell’Emporio Solidale (via Primo Maggio 62 – Piacenza), l’incontro informativo “L’Amministratore di sostegno: problemi e opportunità”.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione 50&Più Piacenza in collaborazione con CSV Emilia, con l’obiettivo di offrire un momento di approfondimento su ruolo, funzioni e criticità dell’amministrazione di sostegno, uno strumento sempre più centrale nella tutela delle persone fragili.

Dopo i saluti introduttivi, l’avv. Claudio Tagliaferri, Presidente della Camera Civile Avvocati di Piacenza, illustrerà il quadro normativo e operativo dell’amministratore di sostegno. Seguirà una presentazione dello sportello di supporto dedicato, a cura delle volontarie, e uno spazio aperto per domande e chiarimenti.

L’incontro si concluderà con un momento conviviale.

Per informazioni: 50epiu.pc@50epiu.it – amministrazionesostegno@csvemilia.it tel. 0523 306120

https://piacenza.csvemilia.it/news/incontro-informativo-sullamministratore-di-sostegno

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