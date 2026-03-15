I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Correggese – Piacenza 1-3 VIDEO: “Franzini ad un passo dal rinnovo”

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” dopo Correggese – Piacenza in versione VIDEO

L’analisi del giornalista sportivo di Radio Sound

L’unica nostra preoccupazione era l’approccio alla gara dei biancorossi, di quanto sarebbe stato difficile avere l’intensità e la corsa giusta per affrontare un avversario chiamato a fare punti importanti per la salvezza. I due gol in dieci minuti sono stati la risposta più chiara di un Piacenza che subito ha fatto capire di essere di un livello decisamente diverso con una Correggese veramente povera e senza neanche quella vis agonistica che ti aspetti da chi ha l’acqua alla gola. Ed allora contro un avversario cosi povero tecnicamente e senza intensità ti puoi tranquillamente permettere di giocare con D’Agostino dietro le due punte perché a quel ritmo hai molto più vantaggi che svantaggi. Cosi è stato, una partita mai in discussione, solo cinque minuti di preoccupazione in cui prima abbiamo regalato una occasione e poi appena dopo la loro rete su una palla persa ingenuamente. Una breve parentesi che si è chiusa subito, visto che è in campo è continuata la superiorità del Piacenza senza contraccolpi.

Nella ripresa la seconda rete di Mustacchio ha chiuso la partita su un lancio al bacio di Mazzaglia che alla solita quantità che è sempre stato il suo marchio di fabbrica sta inserendo anche quella qualità che lo candida sempre di più ad essere un under importante per il prossimo campionato.

La chiosa finale

La chiosa finale è per la nostra richiesta alla Società che cominciasse a lavorare per il futuro condividendolo con la piazza. Ufficialmente non è accaduto nulla, ma la sensazione è che il rinnovo di Franzini sia assodato e che la scelta ora più importante sia quello del DS Zerminiani facilmente pagherà anche colpe non sue ed ora non si deve sbagliare quello di un ruolo cosi importante che come ripetiamo da tempo non si limita solo al semplice mercato ma anche alla gestione di tutta la parte sportiva. La domanda che pongo alla Società è la seguente… scegliere il Ds con l’allenatore già confermato non rischia di essere un limite iniziale alla sua operatività?

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