I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Piacenza – Pro Palazzolo 0-1: “E’ il momento delle scelte per il futuro” VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video al termine di Piacenza – Pro Palazzolo

L’analisi del giornalista sportivo

Era solo la matematica a tenerci in ballo, ma il Piacenza formato 2026 era troppo brutto per poter avere speranze di fare un filotto. La giusta conclusione è la sconfitta interna con il Pro Palazzolo in dieci uomini dal quinto minuto del primo tempo e che riassume in maniera perfetta questo girone di ritorno. Prendi sempre gol alla loro prima occasione e giochi nella loro metà campo per tutta la partita ma non dai mai la sensazione di essere in grado di ribaltarla ed anche di poter giocare in maniera adeguata quella che avrebbe dovuto/ potuto essere la partita della vita.

Dopo Pistoia la squadra ha evidentemente perso quella convinzione dei propri mezzi e di conseguenza ha perso quell’intensità che è stata per tanto tempo il marchio di fabbrica fondamentale della truppa di Franzini e che le aveva permesso di essere a contatto con le prime. Ed è questa secondo noi la vera colpa di Franzini non essersi accorto che la sua squadra del girone di andata si era persa e non essere riuscito a invertire la tendenza o a trovare una alternativa. Ora il compito, difficile, della società è quello di capire già adesso come lavorare per il futuro con decisione meditate e non umorali. La scelta di andare avanti con Franzini è già stata comunicata dalla Società la prossima scelta è quella di capire se la stessa fiducia sarà data anche al Ds. Da li in poi si ragionerà sui giocatori che meritano di restare e si andrà immediatamente a cercare i giovani per la prossima stagione. Franzini ha parlato di obiettivo play-off. Al di la del fatto che la squadra deve comunque dare un segnale di vitalità credo sia opportuno provare qualcuno dei nostri ragazzi visto che i play off come tutti sappiamo non servono assolutamente a nulla. A proposito di società, in tribuna centrale dopo tanto tempo si sono visti Gatti e Pighi… Semplici tifosi vip o qualcosa d’altro è alle viste?

La partita

