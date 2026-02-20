Piacenza – Pro Palazzolo, inizia la volata finale del campionato, Franzini: “Affrontiamo una squadra forte, ma noi dobbiamo tornare ad essere quelli di prima” AUDIO

Dieci partite da qui alla fine del campionato di serie D girone D. La distanza dalla vetta, occupata dal Desenzano di 8 lunghezze, quasi proibitiva, non consente di sognare troppo, ma i biancorossi avranno il dovere di provare ad arrivare più in alto possibile in classifica, affrontando una sfida alla volta, come da tempo predica il tecnico Arnaldo Franzini.

Dopo il successo ottenuto con fatica sul campo del Sasso Marconi il Piacenza avrà a disposizione due turni in casa, di fronte al pubblico amico del “Garilli”: il 22 febbraio sfiderà la Pro Palazzolo, quindi il 1° marzo sarà il turno dell’ultima in classifica Tuttocuio. Chiaramente due partite da cui dovranno necessariamente arrivare 6 punti.

A Sasso Marconi era necessario vincere ed i piacentini lo hanno fatto, ma è chiaro che non si può essere del tutto contenti di quello che si è visto in campo: il Piacenza non ha avuto il classico mordente ed è incappato in diversi svarioni difensivi (riascolta i “Punti di vista“. Fortunatamente, al 90′, Ganz ha siglato la rete della vittoria con grande opportunismo, restituendo il sapore dei tre punti che mancava ormai da due turni. Adesso i biancorossi dovranno ritrovare in fretta anche il gioco se vorranno costruire un filotto di successi importanti da qui alla fine.

Le parole del tecnico

“I ragazzi avevano sentito un po’ la tensione per la sconfitta della settimana precedente. Siamo stati un po’ bloccati, anche se fondamentalmente la gara l’abbiamo fatta noi e abbiamo sempre avuto il pallino del gioco contro una squadra molto chiusa, fortunatamente è arrivata la vittoria: adesso dobbiamo tornare ad essere quelli di prima”

Il focus sugli avversari “La Pro Palazzolo ai blocchi di partenza era data tra le favorite, una squadra che non prende quasi mai gol, molto coperta ed attenta molto forte fisicamente soprattutto nella fase difensiva. Loro tendono ad aspettare l’avversario dietro la metacampo e poi cercare di attaccare in contropiede: hanno due attaccanti molto dinamici. Un 5-3-2 caratterizzato da una difesa molto esperta. Nel girone di ritorno hanno già fatto 4 clean sheet, compreso quello di Pistoia”

“La formazione? Ciuffo sta meglio, Taugoudeau sarà in panchina, purtroppo ci manca Mustacchio che è squalificato. Ho un paio di dubbi in alcune zone del campo, ma deciderò all’ultimo”

La probabile formazione

Piacenza (4-3-1-2) con rombo: Ribero, Ciuffo, Silva, Martinelli, Bertin, De Vitis, Putzolu, Poledri, Campagna, D’Agostino e Ganz. All Franzini

Il 25esimo turno di campionato di serie D, girone D

Domenica 22 febbraio, ore 14:30

Piacenza – Pro Palazzolo DIRETTA SU RADIO SOUND

Correggese – Pistoiese

Lentigione – Imolese

Sant’Angelo – Desenzano

Pro Sesto – Tropical Coriano

Trevigliese – Cittadella Vis Modena

Tuttocuoio – Sangiuliano

Crema – Sasso Marconi

Domenica 22 febbraio, ore 15.30

Progresso – Rovato



La classifica dopo 24 giornate

Desenzano 53; Lentigione 52; Pistoiese 50; Piacenza 45; Pro Sesto 44; Cittadella Vis Modena 42; Rovato 38; Pro Palazzolo 37; Sangiuliano 34; Crema 31; Progresso e Sant’Angelo 27, Correggese e Sasso Marconi 23; Imolese 21; Tropical Coriano 18; Trevigliese 16; Tuttocuoio 7

