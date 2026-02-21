Serie B – Trasferta siciliana per l’Assigeco Piacenza: a Piazza Armerina in cerca di conferme – AUDIO

In occasione della sfida infrasettimanale di giovedì, il PalaBanca ha dato luogo a una delle partite più spettacolari della stagione biancorossoblu, un match combattuto fino ai tempi supplementari che i Lupi sono riusciti a strappare con caparbietà dalle mani di un’ottima S4 Energia Vicenza. Dopo la vittoria del derby della settimana scorsa, era importante per Assigeco Piacenza centrare un altro successo e allontanare i fantasmi delle recenti tre sconfitte consecutive, ma ora per i ragazzi di coach Lottici è già tempo di pensare alla sfida del Palasport Provinciale contro la Siaz Basket Piazza Armerina.

Le parole di Sarmiento a Radio Sound

La partita si giocherà alle 17:00 di questa domenica 22 febbraio, con l’Assigeco Piacenza che potrà contare anche sul giovane Joaquin Sarmiento per provare a centrare un altro successo importante in chiave playoff. “Gordo”, soprannome benevolmente assegnato da staff e tifosi, si sta ritagliando un posto sempre più importante nelle gerarchie piacentine, e il suo ingresso in campo nella partita di giovedì è risultato decisivo per completare la rimonta contro Vicenza.

Il focus sugli avversari

Dopo la promozione in serie B nazionale, la Siaz Basket Piazza Armerina ha nel mirino l’obiettivo salvezza per consolidare il suo posto nella categoria. Con un record di 10 vittorie a fronte di 14 sconfitte, la squadra di patron La Versa si sta tenendo al di sopra delle zone pericolose della classifica, e nei primi mesi di campionato ha strappato punti importanti proprio nel match di andata del PalaBanca. A dicembre la società ha annunciato un cambio in panchina, e dal subentro di coach Ugo Ducarello, la Siaz ha iniziato recentemente a ingranare, riuscendo nel colpaccio durante la trasferta di Vicenza di due settimane fa.

Coach Ducarello può contare su un quintetto esperto e intrigante per la categoria, guidato nel backcourt dal playmaker riminese Davide Meluzzi, che vanta esperienze in A2 a Chieti, Rimini e Agrigento, e dal realizzatore Gian Paolo Almansi, pronto a colpire dall’arco col suo mancino letale. In posizione di ala piccola ci sarà l’ex Capo d’Orlando Nikola Markovic, mentre vicino canestro ci saranno il montenegrino Janko Cepic e dal bulgaro Simeon Lepichev, pronti a far valere la propria stazza nel pitturato.

A fare rifiatare il reparto lunghi troveremo l’ex Fiorenzuola Andrea Colussa e il sammarinese Ygor Biordi, arrivato a dicembre per rinforzare il roster. I cambi degli esterni, invece, saranno le guardie Ezio Gallizzi e Alberto Benites, altro innesto a stagione in corso. Un’altra opzione in uscita dalla panchina sarà la guardia Joseph Paulinus, mentre a completare il roster troveremo i giovani Ezio Gallizzi e Luca Migone.

Nel match di andata, la Siaz ha costretto l’Assigeco alla sua prima sconfitta casalinga, match concluso col punteggio di 82 – 92 che i siciliani hanno portato a casa grazie alla grande produzione offensiva del duo Cepic – Meluzzi.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.

