Lorenzo Maragoni porta in scena “Grandi Numeri” al Teatro Filodrammatici di Piacenza

Quando ci saremo conosciuti del tutto, quando saremo diventati dati, che cosa rimarrà di imprevedibile, di inclassificabile? Avrà a che vedere con l’amore? Avrà a che vedere con la poesia? Lorenzo Maragoni, autore, performer e campione del mondo di poetry slam, va in scena al Teatro Filodrammatici di Piacenza con “GRANDI NUMERI”, spettacolo di slam poetry, stand-up comedy e analisi dei dati personali.

Lo vedremo martedì 24 febbraio alle ore 21 za nel cartellone di teatro contemporaneo L’ALTRA SCENA curato da Jacopo Maj, inserito nella Stagione di Prosa 2025/2026 proposta da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

La nostra vita è ormai quotidianamente immersa nel flusso di big data. Tramite gli algoritmi e i big data, la comprensione dei nostri comportamenti, delle nostre scelte e dei nostri gusti non è mai stata così profonda. Se la conoscenza era prima funzione dell’arte, poi funzione della terapia, oggi è diventata soprattutto questione di avere abbastanza dati.

“Grandi numeri” è una sorta di esperimento collettivo: una micro-comunità, chiamata pubblico, fatta di piccoli numeri, si ritrova di fronte a un evento dal vivo. Questo fatto, nell’epoca in cui tutta la nostra attenzione passa dagli schermi, è un evento epocale. Se lo spettacolo può essere sempre simile a se stesso, siamo praticamente certi che queste esatte persone, insieme, non si ritroveranno più. Allora, chi siamo? Come ci chiamiamo, da dove veniamo, quanti anni abbiamo? E ancora: quali canzoni ci piacciono, di che generazione sentiamo di fare parte? Facciamo parte di maggioranze o di minoranze? Ci piace o ci infastidisce sentirci simili agli altri? “Grandi numeri” mette insieme la stand-up comedy, la slam poetry e il rapporto col pubblico tramite sondaggi per riscoprire al di fuori del flusso di dati e di algoritmi cosa vuol dire incontrarsi dal vivo tra sconosciuti, fare un’esperienza collettiva che ci porta a sentirci al tempo stesso parte di un gruppo, e unici.

Lorenzo Maragoni è conosciuto dal pubblico di Piacenza grazie al Festival “L’altra scena” diretto da Jacopo Maj, che ha ospitato suoi spettacoli nell’ottobre 2023 (insieme a Niccolò Fettarappa in “Solo quando lavoro sono felice”) e prima ancora nell’ottobre 2017 (sua l’ideazione e la regia di “Intimità”, Premio Scenario 2017). Teatro Gioco Vita ha ospitato lo scorso anno per le scuole, sempre al Teatro Filodrammatici, anche la sua regia “Fino a quando la mia stella brillerà”. Maragoni collabora con i maggiori teatri d’Italia, tra cui il Teatro Metastasio di Prato, il Teatro di Roma, il Teatro Stabile di Bolzano, il Teatro Stabile del Veneto, il Centro Santa Chiara di Trento. Ha partecipato nel 2022 al programma televisivo Italia’s got talent e ha collaborato con realtà come il Corriere della Sera e il TedxPadova. Ha un dottorato in Statistica da cui, come si evince dal titolo “Grandi numeri”, non riesce a liberarsi.

Lorenzo Maragoni al Teatro Filodrammatici di Piacenza

Biglietteria: TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza – tel. 0523.315578, e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it, info@teatrogiocovita.it. Orari di biglietteria: martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 20 al Teatro Filodrammatici in via Santa Franca 33 (0523.315578).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy